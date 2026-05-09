Violento choque entre un auto y una moto en avenida Ocampo: un joven resultó herido

El motociclista de aproximadamente 25 años, resultó herido y fue asistido en el lugar por transeúntes mientras se aguarda la llegada del personal policial y del SAME.

viernes, 8 de mayo de 2026

Minutos antes del mediodía de este viernes se produjo un siniestro vial en la intersección de calle Lavalle y avenida Ocampo, de esta ciudad capital.

Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso ElEsquiu.com, un Fiat Uno que circulaba por calle Lavalle impactó con una motocicleta de 110 cc que descendía por la avenida. Las causas del choque aún no han sido determinadas.

A raíz del violento impacto, el conductor de la moto —de apellido Robledo, de aproximadamente 25 años— resultó herido y quedó tendido sobre la calzada. Transeúntes que se encontraban en el lugar acudieron en su auxilio, mientras se aguardaba la llegada de efectivos policiales y una unidad del SAME para atender al lesionado.