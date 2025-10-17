Volvió a temblar Catamarca

En menos de seis horas se registraron dos sismos con epicentro en Andalgalá y Tinogasta.jueves, 16 de octubre de 2025

En menos de seis horas, se registraron dos sismos de baja intensidad con epicentro en localidades del oeste provincial: Andalgalá y Tinogasta.

Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), anoche a las 22:08 se produjo un sismo de magnitud 2.7 a 47 km de Andalgalá, con 190 km de profundidad.

Horas más tarde, en las primeras horas de este jueves, se registró otro movimiento de magnitud 2.5, con epicentro a 6 km de Tinogasta, con 134 km de profundidad.

Debido a la profundidad y baja magnitud de ambos sismos, no se reportaron heridos ni daños materiales.

Datos del INPRES de anoche

Tiempo local: 2025-10-15 22:08:49

Tiempo GMT: 2025-10-16 01:08:49

Epicentro: 47 km al SO de Andalgalá; 61 km al SE de Belén; 72 km al NE de Aimogasta -27.959 (lat) -66.521 (long)

Magnitud: 2.7

Profundidad: 190 km

Datos del INPRES de esta madrugada

Tiempo local: 2025-10-16 03:20:14

Tiempo GMT: 2025-10-16 06:20:14

Epicentro: 6 km al E de Tinogasta; 66 km al SO de Belén; 86 km al NO de Aimogasta -28.072 (lat) -67.496 (long)

Magnitud: 2.5

Profundidad: 134 km