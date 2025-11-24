Voraz incendio destruyó por completo un local comercial en Recreo

El siniestro ocurrió anoche en un comercio del barrio Centro de la ciudad de Recreo. Bomberos Voluntarios trabajaron para sofocar las llamas. Hubo pérdidas materiales totales.

domingo, 23 de noviembre de 2025

Anoche, alrededor de las 22:30, efectivos de la Comisaría Departamental Recreo se hicieron presentes en un local comercial ubicado en calle Rivadavia S/N°, barrio Centro, en la ciudad de Recreo, Departamento La Paz, luego de ser alertados sobre un incendio que se estaba desarrollando en el lugar.

Al arribar, los policías constataron que el foco ígneo se había originado dentro del comercio, propiedad de una mujer de 31 años, por causas que aún se encuentran bajo investigación. De inmediato se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Recreo, quienes trabajaron intensamente hasta lograr sofocar las llamas, que lamentablemente provocaron daños materiales totales.

Por el hecho, tomó intervención la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las directivas a seguir para continuar con la investigación del siniestro.