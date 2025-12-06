Vuelco impactante en Ruta Provincial N° 30: Un auto terminó dentro de una vivienda

Tres personas resultaron heridas luego de que el conductor perdiera el control y el vehículo volcara, impactando contra una casa en el paraje El Talarcito.

Un grave siniestro vial ocurrió en la Ruta Provincial N° 30, a la altura del paraje El Talarcito, en el Departamento Santa Rosa. Personal de la Comisaría de Bañado de Ovanta acudió al lugar tras el reporte de un accidente con vuelco e impacto.

El incidente involucró a Michel Sebastián Orellana (39), quien viajaba en un automóvil Toyota Yaris de color gris oscuro, acompañado por Valentina Azul Cisterna (20) y un adolescente de 17 años. Estas personas se dirigían desde Bañado de Ovanta hacia la localidad de San Pedro cuando, por motivos que aún se están investigando, Orellana perdió el control del rodado. El vehículo terminó volcando y detuvo su violenta marcha al impactar contra el interior de una vivienda ubicada en la zona. Las tres personas a bordo sufrieron lesiones y requirieron atención médica inmediata por parte de profesionales del nosocomio zonal. La Policía labró las actuaciones de rigor correspondientes bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.