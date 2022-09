Diarrea y gastroenteritis agudas en Catamarca: Vecinos reportan casos graves y muchos niños internados

Desde el Ministerio de Salud confirman que se viene registrando un aumento de casos hace 4 semanas. Afirman que no se trata de un “brote” y piden especial cuidado en no agravar la deshidratación en niños y bebés pequeños.

14 de septiembre de 2022

Diarrea, fiebre, vómitos: un cuadro de terror, malestar y decaimiento es lo que vecinos de distintos barrios de la capital reportan hace varios días. El agravamiento viene dado de la necesidad de internar preventivamente a bebés, niños y adultos mayores ante la deshidratación que les provoca el cuadro.

Muchos sospecharon rápidamente del estado de potabilidad del agua, pero esto fue rápidamente descartado por las autoridades del Ministerio de Salud.

“El agua de red es agua potable. Esto significa que está controlada y vigilada, por lo que es importante llevar tranquilidad: es imposible que el problema sea por el agua de red”, indicó la referente provincial de Vigilancia Epidemiológica, Verónica Di Giovanni.

¿Entonces qué está pasando? La especialista asegura que la cantidad de casos de gastroenteritis registrados no es superior a la de otros años, y que vienen haciendo un seguimiento desde hace 4 semanas. Si bien confirmó el aumento abrupto de casos, no se trata de un brote o una situación epidémica general.

“En este momento de pospandemia comenzamos a tener otra vez las enfermedades de siempre y por lo general, cuando empiezan los calores, comienzan las diarreas. En esta época generalmente comienzan las diarreas de tipo viral, que son las que estamos viendo en este momento y que están aumentando, pero no a niveles que vayan a superar lo que habitualmente veíamos antes de la pandemia de Covid”, explicó la funcionaria en declaraciones radiales.

También negó que haya concentración de casos en un sector de la ciudad en particular. “Según el seguimiento de casos, hay registros en todas las zonas de la ciudad. No hay ningún barrio o zona en particular con más registros que otras”.

Cuidados y advertencias

La especialista del Ministerio de Salud advirtió de la importancia de la hidratación en los pacientes que presentan cuadros de diarrea y vómitos, en especial si son bebés pequeños, niños y adultos mayores. Este factor puede desencadenar internaciones hospitalarias, por lo que es súper necesario no descuidar.

“Como todo tipo de gastroenteritis, la principal vía de transmisión es fecal-oral. El cuidado en el lavado de manos es fundamental, el alcohol en gel y el lavado de manos sirven para todas las infecciones, como así también tener cuidado con la refrigeración de los alimentos, tomar agua segura, el lavado de las frutas y verduras”, explicó Di Giovanni.