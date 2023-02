A un año de la invasión rusa, los embajadores del G7 en Argentina respaldaron a Ucrania y exigieron el cese de la agresión

Comunicaron la postura a través de un documento oficial que difundió el representante de Japón en el país, Yamauchi Hiroshi. “Deseamos reconocer el papel constructivo que desempeñó Argentina”, señalaron

23 de Febrero de 2023

Soldados ucranianos disparan un sistema de artillería Pion hacia posiciones rusas cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk, Ucrania (AP Foto/LIBKOS, Archivo)

A solo horas de que se cumpla de manera oficial el primer año de la invasión rusa en territorio ucraniano, los embajadores del G7 en Argentina respaldaron a Ucrania y exigieron el cese de la agresión por parte del país presidido por Vladimir Putin. Así lo hicieron saber este jueves los representantes en territorio nacional de Japón, Italia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Unión Europea, por medio de un comunicado oficial difundido por el diplomático japonés Yamauchi Hiroshi.

“Este viernes 24 de febrero de 2023 se cumple un año de la invasión no provocada e injustificable de Ucrania por parte de la Federación Rusa”, señala el texto en su inicio. Luego, detalla: “Como embajadores del G7 acreditados en Argentina (Japón, Italia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Unión Europea), queremos reafirmar a la opinión pública argentina que la guerra de agresión de Rusia no solo amenaza a Ucrania, sino también a la Carta de las Naciones Unidas y sus principios. Como tal, es una cuestión de paz, seguridad y estabilidad que nos concierne a todos. Si no se hace frente a este hecho, se absolvería la agresión ilegal y aumentaría el riesgo de que otros países enfrenten agresiones similares”, alertaron.

El comunicado —titulado “A un año de la guerra de agresión no provocada a gran escala de Rusia, el G7 está más unido que nunca por Ucrania”— también destacó el rol argentino a lo largo de los últimos doce meses. “Deseamos reconocer el papel constructivo que desempeñó Argentina como Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2022″, indicaron y luego detallaron: “Los miembros del G7 y países afines, como Argentina, hemos respondido no solo con asistencia, sino que también hemos brindado refugio a las víctimas de la invasión rusa”.

Vladimir Putin anunció el despliegue de nuevos misiles intercontinentales (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

De cara al futuro, el grupo de diplomáticos adelantó que los miembros del G7 se comprometieron a “brindar a Ucrania asistencia financiera, militar, humanitaria y de desarrollo”, con el objetivo de mantener una “fuerte solidaridad para mitigar los efectos de la invasión”.

En el texto oficial difundido por el diplomático japonés también se anticipó que el G7 seguirá “imponiendo sanciones económicas contra la Federación Rusa dirigida a personas y entidades, dentro y fuera de Rusia, que brinden apoyo político o económico a los intentos ilegales de Rusia de alterar el estatus del territorio ucraniano”.

Por medio del comunicado, los representantes del G7 en Argentina también denunciaron campañas de desinformación por parte de la Federación Rusa. A su vez, instaron a que todos los paises que apoyan el orden institucional basado en reglas, exijan que la federación Rusa cese esta agresión, a la que describieron como una flagrante violación del derecho internacional. “La Federación Rusa también debe rendir cuentas por violar el derecho internaiconal humanitario y de los derechos humanos”, enfatizaron.

Militares ucranianos viajan en tanques, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania, cerca de la ciudad de primera línea de Bakhmut, región de Donetsk, Ucrania. REUTERS/Alex Babenko/Foto de archivo

“En vísperas de cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, los embajadores de G7 emitimos un comunicado de prensa en el que condenamos fuertemente la invasión que es una violación del derecho internacional”, había señalado Yamauchi Hiroshi a través de su cuenta oficial en Twitter en el momento de hacer público el comunidado oficial.

El documento completo difundido por los diplomáticos del G7