Abandonó a su perra, lo escracharon en las redes y regresó a buscarla

El hecho ocurrió en Rosario y el hombre involucrado explicó los motivos.

Un hombre decidió abandonar a su mascota y esto quedo documentado en las cámaras de seguridad de Alvear, Rosario. Las imágenes fueron viralizadas por redes sociales, lo que produjo el repudio de ciento de usuarios. Sin embargo, al hacerse publico el hecho, el joven volvió a buscarla y conto los motivos de la decisión.

En las imágenes se puede ver a Jonathan como deja a su perra Mora atada a un árbol junto con comida y una manta. El se sube a la camioneta y se va.

A las horas, después de la denuncia de los vecinos, llego la policía. La sección Ecológica de la policía intervino para rescatar al animal y pero también lo hizo su dueño.

La tengo desde hace un año y medio, desde recién nacida. Y era buena pero lo ataco a mi hermano. Lo mordió en los dos brazos, las costillas y una pierna. Si no estaba mi otro hermano, creo que la historia era diferente , relato Jonathan.

El joven conto que a raíz de este episodio su familia ya no quería tener a su perra en la casa. Discutí con mi vieja y mis hermanos, no la aceptaban mas en la casa. Y la perra les ladraba, estaba mala, perdida, era otra perra completamente , explico.

No tengo ayuda ni dinero para dejarla en un lugar. Me están escrachando sin saber la historia, por eso quería contarla señalo Jonathan.

Mora paso la noche del domingo con su dueño y este lunes fue trasladada a un centro de Alvear para ser castrada y luego ser derivada a un granja donde brindan adiestramiento a perros con problemas de conducta.