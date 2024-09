Adhemar Capital: confirmaron procesamientos con un fuerte llamado de atención al juez

domingo, 15 de septiembre de 2024

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán finalmente se expidió en relación a la causa Adhermar Capital y confirmó los procesamientos de Edgar Bacchiani y 11 socios que formaban parte de la estructura piramidal.

Cabe destacar que, en la resolución, los magistrados camaristas realizaron un fuerte llamado de atención al juez Federal Miguel Ángel Contreras, por lo que el expediente deberá regresar al tribunal de alzada.

Si bien el fallo de los camaristas representa un avance importante en relación a la complejidad del expediente y los plazos de la preventiva de los principales sospechosos, aún queda mucha tela para cortar.

Y es que, en el punto uno, los jueces tucumanos decidieron dar por desistidos los recursos de las defensas de Sofía Ester Aylan y Pablo Daniel Olmi, al declararlos por no presentar informe de agravios.

A estos se agrega el rechazo pleno de las apelaciones presentadas por los representantes de Edgar Adhemar Bacchiani, José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca, Zaraive Celeste Garcés Rusa, Aldana Valeria Donato, Lucas Esteban Retamozo, Iván Gonzalo Segovia, Sofía Beatriz Piña, Franco Javier Brey y Ernesto Washington Erdbercher Dennet.

Por otro lado, los camaristas le piden a Contreras que, una vez que regrese el expediente a Catamarca, deberá “expedirse respecto de la situación procesal de los imputados (Aylan, Olmi, Brey y Erdbercher Dennet) en relación al ilícito de lavado de activos”.

También, “el señor juez a quo deberá indicar en relación a cuáles ilícitos dispuso la falta de mérito de los imputados”: Héctor Rodolfo Sagripanti, Orellana, Pablo Antonio Sosa, María Lihue Banegas, Lucas Bernardo Barrera Oro, César Augusto Agüero Berrondo y Justa Ramona del Valle Figueroa.

Es decir, ahora las partes tendrán un plazo de 10 días para plantear la casación y, a partir de allí, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán decidirá si los concede o los rechaza. En éste último caso, el expediente regresará a Catamarca para el juez federal n° 1 realice la aclaración formal de los puntos señalados y, de ésta manera, la investigación preliminar esté más cerca de darse por concluida.

En caso de prosperar la o las casaciones, entonces será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá la última palabra.

Procesamientos

Cabe recordar que el pasado 6 de octubre de 2023, el juez federal Contreras procesó a Bacchiani por “estafa, intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y asociación ilícita”, junto con otros nueve socios de la financiera. No obstante, el magistrado catamarqueño decidió que no había mérito suficiente para sospechar del delito de “lavado de activos” para los imputados Aylán, Olmi, Brey y Erdbecher Dennet”.