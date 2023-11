Afiches contra Milei: el Gobierno apuesta fuerte en los ministerios para persuadir el voto de los estatales

En el Ministerio de Salud desplegaron cartelería sobre el eventual impacto de un gobierno de La Libertad Avanza en las políticas públicas. Los trabajadores no quieren expresarse por temor a represalias.

16 de noviembre de 2023

La paridad casi milimétrica que las encuestas vaticinan entre Massa y Milei este domingo ha obligado a todo el aparato de Gobierno a jugar fuerte. La orden es clara y todos deben trabajar para la campaña, porque cada voto cuenta.

Catamarca no fue la excepción, y esta mañana el Ministerio de Salud amaneció con afiches y cartelería que advierte sobre un eventual impacto de un gobierno de La Libertad Avanza en el bolsillo de los trabajadores del Estado y la continuidad de políticas públicas.

“No hay Salud Mental sin Salud Pública”, “Con vouchers no hay Salud Mental”, estos afiches llaman a no votar al candidato de La Libertad Avanza bajo el hashtag #MileiNO.

El malestar se suscitó entre los trabajadores que se vieron obligados a acatar las directivas. Sin embargo, prefirieron no expresarse ante las consultas de la prensa por miedo a represalias.