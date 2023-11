Agüero: “Hubo una campaña del miedo y el argentino entendió que ese no es el camino”

El jefe de campaña de La Libertad Avanza de Catamarca, Pablo Agüero, señaló que la diferencia entre Milei y Massa, causó sorpresa.

domingo, 19 de noviembre de 202320:57

En diálogo con Radio El Esquiú 95.3, el libertario Pablo Agüero, se refirió a la marcada diferencia que hubo en las elecciones generales y el balotaje. “En las generales jugaba todo el aparato oficialista, y la billetera, eso hizo que sea un trabajo diferente al que se realizó en esta elección. Ahora no había tantos coches, tanto remises, no había tanta movilización de bolsones. Ellos sabían que los números nos daban favorables, tal vez no estaban convencidos de tanta diferencia”, lanzó.

Luego apuntó que “la encueta que manejábamos nos daban un buen margen, porque cuando hablamos con la gente nos decían que era elocuente la presión que se ejercía en los estamentos de la administración pública donde los mensajes fueron de miedo”. “Hubo una campaña del miedo y el argentino entendió que ese no es el camino”, finalizó.

Una vez conocidos los resultados, militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza comenzaron a acercase a la sede de calle Mate de Luna y Maipú para los festejos.