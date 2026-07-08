Argentina volvió a demostrar que nunca se rinde

La Albiceleste remontó un 2-0 ante Egipto, ganó 3-2 y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. Una victoria que reafirma el espíritu competitivo de un equipo acostumbrado a superar la adversidad

7/7/2026

Nunca hay que dar por muerta a la Selección argentina. Si alguien todavía tenía dudas, la remontada ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 terminó de despejarlas. Cuando el partido parecía perdido y la eliminación estaba cada vez más cerca, el equipo de Lionel Scaloni volvió a demostrar que su mayor virtud no pasa solo por el talento, sino por un carácter inquebrantable.

Argentina estuvo contra las cuerdas. Egipto golpeó en los momentos justos y llegó a sacar una ventaja de dos goles cuando el reloj ya jugaba en contra. La Albiceleste dominaba la pelota, generaba situaciones y hasta había desperdiciado un penal con Lionel Messi, pero el premio parecía reservado para el conjunto africano, que fue letal en cada oportunidad que tuvo.

Sin embargo, este grupo nunca deja de creer. Un cabezazo de Cristian Romero encendió la esperanza y cambió el ánimo de un equipo que encontró el envión necesario para ir por todo. Después apareció Messi para igualar el marcador y, cuando el partido parecía encaminado al alargue, Enzo Fernández selló el 3-2 que desató la locura de los hinchas argentinos.

La clasificación llegó con épica, pero también dejó enseñanzas. Argentina volvió a mostrar algunas falencias que deberá corregir si pretende seguir avanzando. Hubo desajustes defensivos, imprecisiones en el mediocampo y dificultades para romper el bloque rival durante buena parte del encuentro. El equipo sufrió cada contraataque de Egipto y, por momentos, estuvo lejos del nivel que lo llevó a conquistar el Mundial de Qatar 2022.

Aun así, este plantel tiene una virtud que lo distingue: nunca baja los brazos. Incluso cuando el panorama parece irreversible, mantiene la convicción de que puede cambiar la historia. Esa fortaleza mental volvió a aparecer en el momento más difícil y terminó inclinando la balanza a su favor.

Ahora llegará un nuevo desafío en los cuartos de final. La exigencia será aún mayor y habrá poco margen para cometer errores. Pero si algo dejó en claro esta Selección es que jamás se la puede dar por vencida antes del pitazo final. Con fútbol, corazón y una mentalidad ganadora, Argentina sigue alimentando el sueño de defender la corona y volver a pelear por la gloria mundial.