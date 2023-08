Bioquímicos piden un 30% de aumento a las obras sociales y acortar los plazos

El presidente de la institución dijo que la situación es insostenible.

viernes, 25 de agosto de 2023

El presidente del Colegio de Bioquímicos de la provincia, Héctor Mario Barrancos, se refirió a la situación económica actual, que podría dejarlos sin insumos, por lo que luego de una reunión se determinó solicitar un 30% como mínimo de aumento a todas las obras sociales y que se acorten los plazos de pago. La situación es similar en otras provincias y en varias de ellas ya comenzaron a aplicar un plus a los pacientes.



Al respecto, en diálogo con Radio Valle Viejo, Barrancos comentó que “la situación es insostenible debido a esta situación económica en la que se encuentra inmerso el país y los bioquímicos no estamos exentos de ello”. “La verdad que nuestra actividad está en una situación límite, insostenible, y esto es debido fundamentalmente a la devaluación, al incremento del dólar”.



“Nuestros insumos y los reactivos han sufrido un gran incremento y ese incremento no lo podemos trasladar a las obras sociales porque estas obras sociales se rigen por el incremento del índice del costo de salud, que lo establece la Superintendencia de Salud”, afirmó.



En esa línea, agregó que “esto hace que nuestros convenios con las obras sociales ya queden por debajo del costo de equilibrio”.

“Y otro tema que nos afecta terriblemente es el pago, que está diferido a los 60, 90 días”.



Sobre si hoy está en riesgo la continuidad de los servicios de análisis clínicos, Barrancos dijo que “está en riesgo debido a que no podemos solventar el costo de los insumos, ni de los reactivos que nos establecen los proveedores, pero de todas maneras el colegio siempre ha tenido una tradición de no cobrar plus, jamás cobramos plus a los afiliados y llegar a tomar esa medida sería algo extremo, porque la verdad que está en riesgo la continuidad del servicio”.



“Eso se convino en la reunión que tuvimos. Por ahora seguiremos en tratativas con todas las obras sociales pidiendo, por un lado, el aumento en los aranceles que se acerquen a un promedio del 30% y, por otro lado, que se acorten los plazos de pago”, indicó.



Además, añadió que “con respecto a OSEP, tuvimos una reunión con la directora donde fuimos muy bien recibidos, planteamos nuestra situación, nuestra problemática y todo quedó plasmado en una nota donde concretamente pedimos que se haga un ajuste del 30% sobre los valores actuales y que se acorte el plazo de pago”.



“Estamos trabajando con todas las obras sociales, nuestros laboratorios atienden todos los días a todas las obras sociales.

Nosotros venimos dialogando con todas ellas porque esto es muy dinámico”, apuntó.



Con respecto a insumos y reactivos y a cuánto aumentó desde la devaluación, Barrancos dijo que “más o menos un 30%, nos han comunicado los proveedores, han trasladado ese aumento y hay faltante de algunos reactivos”. “Además hay que agregarle el impuesto país, que se establece sobre la importación de los reactivos, de un 7,8%”.