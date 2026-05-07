Brutal asalto a una trabajadora de prensa en San Isidro

miércoles, 6 de mayo de 2026

Un grave episodio de inseguridad sucedió ayer a la madrugada en San Isidro, cuando una mujer fue víctima de un violento arrebato mientras se dirigía a cumplir con sus tareas laborales.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 5.45 en el pasaje Lautaro Sosa, un sector ubicado a escasos metros de la plaza principal y de la propia dependencia policial, donde la denunciante fue interceptada por un delincuente.

La víctima, identificada como Miriam Jesús Torre, se desempeña como empleada en Radio-TV Valle Viejo y fue abordada por un motochorro.

Aparentemente, el malviviente le propinó golpes, tanto en el rostro como en el estómago, para lograr arrebatarle su bolso, en cuyo interior se encontraba su teléfono celular y otras pertenencias personales. Habiendo cometido su propósito, el delincuente se fugó.

Como consecuencia de la agresión, la mujer quedó tendida sobre el pavimento, atravesando una severa crisis nerviosa. Los testigos denunciaron que la ambulancia del SAME demoró aproximadamente una hora en llegar al lugar, lo que obligó a que la damnificada fuera trasladada finalmente en un móvil perteneciente a la propia empresa de comunicación hacia el Hospital San Juan Bautista para recibir atención urgente.

En el marco de la investigación judicial, la Unidad Judicial N° 10 tomó intervención y se encuentra trabajando bajo las directivas de la Fiscalía en turno para dar con el paradero del agresor.

Hasta anoche, el personal especializado revisaba las cámaras de seguridad situadas en el pasaje Lautaro Sosa y la calle Dermidio Narváez, extendiendo el rastreo fílmico hacia las calles Presbítero Facundo Segura, el pasaje Madre María Piedad Clusellas y el camino de la Virgen.

Mientras, se llevan a cabo diversos allanamientos para intentar recuperar los elementos sustraídos y detener al autor del ilícito.