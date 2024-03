Bullrich enviará al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores

Tras la detención del presunto asesino del playero de Rosario, que tiene 15 años, la ministra de Seguridad defendió el proyecto anunciado días atrás por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

29 de marzo de 2024

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que bajará la edad de imputabilidad hasta los 14 años. Con ello se podrá responsabilizar penalmente a los jóvenes que cometen delitos. La medida cuenta con el apoyo del presidente Javier Milei.

Bullrich defendió el proyecto tras la detención del presunto asesino del playero Bruno Bussanich en Rosario.

“Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”, escribió Bullrich en sus redes sociales. En tanto, Milei replicó el mensaje de la ministra y sumó: “El que las hace las paga”.

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también se refirió a la detención del menor: “Se logró detener al asesino que fusiló al playero en Rosario: tiene 15 años. Delito de adulto, pena de adulto”.

Por su parte, el menor de 15 años, acusado de ser el autor del crimen del playero,Bruno Bussanich, quedará bajo tratamiento en el área de Niñez provincial, según indicó el fiscal Adrián Spelta. En esa línea, Jimena López, la novia del joven asesinado, reclamó que el culpable sea juzgado con todo el peso de la ley y que pague por el dolor causado. “Es esencial que se haga justicia por Bruno y que se tomen medidas para prevenir otros futuros actos de violencia”, agregó.

Además, la joven se metió en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y exigió que se cambien las leyes. “También, tienen que caer los cómplices que lo trasladaron y le pagaron para cometer el crimen”, expresó.

Nueva ley de imputabilidad: cuáles serán los cambios que busca el proyecto del Gobierno

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona trabajan en un proyecto que busca reducir la edad de imputabilidad. Las modificaciones se realizarían sobre la ley 22.278 sancionada y promulgada en 1980, durante dictadura militar, y luego fue modificada en mayo de 1983.

El Régimen Penal de Minoridad establece que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación”.

Debido a esto, los adolescentes entre 16 y 18 años son punibles, pero solo pueden ser condenados si cometieron delitos con penas mayores a dos años. A su vez, no pueden estar presos en cárceles para mayores hasta no cumplir los 18.

El proyecto que impulsa la gestión de Javier Milei propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años para cualquier tipo de delito. Además, se contemplan modificaciones en los métodos para lograr que los jóvenes puedan ser reinsertados en la sociedad.

“No te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento en serio, no esta porquería”, sostuvo el ministro Cúneo Libarona en referencia a los institutos de menores en diálogo con TN.