Camionero catamarqueño sufrió un vuelco y perdió toda la carga: pide ayuda

7/6/2026

Un comerciante catamarqueño sufrió un siniestro vial en la vecina provincia de La Rioja. El camión perteneciente a su negocio, que regresaba cargado de mercadería desde Mendoza con destino a Catamarca, protagonizó un vuelco que dejó pérdidas materiales totales. Ante la crítica situación, el propietario apeló a la solidaridad y el acompañamiento de sus clientes.

De acuerdo a lo informado por fuentes periodísticas de esa provincia, el hecho de tránsito ocurrió sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Talamuyuna, en territorio riojano. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor del transporte pesado perdió el control del rodado, lo que provocó que el vehículo terminara volcando a un costado de la banquina. Si bien el fuerte impacto generó una enorme preocupación inicial, afortunadamente las autoridades confirmaron que los ocupantes lograron salir ilesos y no se registraron personas con heridas de gravedad.

El camión regresaba repleto de un cargamento de frutas y verduras destinado al abastecimiento de las góndolas locales en la Capital catamarqueña, pero tras el vuelco toda la mercadería quedó tendida sobre el suelo y terminó completamente inutilizada, generando un perjuicio económico para el negocio.

Rápidamente, el propietario del comercio recurrió a las redes sociales y difundió un video para relatar el difícil momento que atraviesa: “Necesitamos del apoyo de todos para salir adelante”.

Mujer lesionada

Por otro lado, un violento siniestro vial se registró antenoche en la zona norte de la Capital, dejando como saldo a una joven hospitalizada con heridas de consideración.

El hecho de tránsito ocurrió sobre la avenida Los Terebintos. De acuerdo con las fuentes policiales, el conductor de un automóvil realizó una maniobra imprudente al girar en U en plena avenida, interponiéndose repentinamente en la línea de marcha de una motocicleta en la que se trasladaba una pareja.

Debido a lo inesperado de la maniobra, el conductor del rodado menor no logró esquivar el vehículo, sufriendo un fuerte impacto frontal. Como consecuencia del choque, ambos ocupantes de la motocicleta cayeron violentamente hacia la cinta asfáltica.

La peor parte se la llevó la mujer de la pareja; producto de las lesiones sufridas, la joven requirió la asistencia urgente en el lugar por parte de los profesionales médicos del SAME.

Tras recibir las primeras curaciones dispusieron su traslado inmediato en ambulancia hacia el Hospital San Juan Bautista.