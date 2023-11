“Chichí” Sosa, indignado por un pacto para aprobar la reforma de la Constitución en forma exprés: “Necesitamos decencia política”

El “aggiornamiento” de la Constitución de Catamarca acabaría con las reelecciones indefinidas, pero tendría otras cambios que interesan al oficialismo. Sosa estalló por las reuniones “entre gallos y medianoche” de unos pocos.

El saliente diputado José “Chichí” Sosa alertó sobre un pacto entre un sector del radicalismo y el Gobierno para aprobar la reforma de la Constitución de forma exprés. Además, lo comparó con el pacto de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Lo hizo durante la decimonovena sesión ordinaria, donde pidió la palabra para advertir que no se “manche la legitimidad” que le dieron los resultados electorales, porque “el que pierde es el sistema político”.

Para Sosa, la reforma es necesaria pero debe ser integral y realizando los diálogos y consensos por las vías institucionales. “Acaban de ganar una elección con el 54 por ciento de los votos, hay una enorme legitimidad política, no es necesario apurar los tiempos ni actuar con la ansiedad que le veo al Gobernador”, dijo. “Que las coincidencias se discutan previamente, en el caso del radicalismo y no en reuniones extramuros”, declaró.

“¿Vieron lo que hizo Macri y Bullrich en el acuerdo con Milei? Entre gallos y medianoche, eso no tiene futuro, no es el camino”, indicó el diputado.José “Chichí” Sosa, diputado.

“Yo no me quiero ir de acá sospechado que hice un acuerdo para apoyarte la reforma y que me des el directorio del fideicomiso minero o que me integres en CAMYEN, como es la propuesta que el Gobernador le hizo a la oposición y orgánicamente le dijimos que no. No es toma y daca, necesitamos decencia política”, aseveró Sosa.

“Bajo ningún punto de vista voy a formar parte de acuerdo alguno, no voy a apoyar. Catamarca necesita una nueva reforma de la Constitución, pero no lo voy a hacer, vamos a quedar manchados”, expresó en otro tramo de su alocución.

“Los emergentes como el energúmeno de Milei son producto de estas cosas. Tenemos que aprender de la cuestión reciente”, añadió y señaló que a su parecer, el tratamiento de la reforma la debe hacer la entrante conformación de Cámara. “Tiene que ser el año que viene que no es electoral y tiene que ser una reforma integral, que coloque a Catamarca en contextos futuros”, concluyó.