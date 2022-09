Colapsó el techo de una tribuna del estadio de Colo-Colo mientras estaba repleta de hinchas

Un grupo de fanáticos del conjunto albo se accidentó en el sector Cordillera durante el ‘arengazo’ en el Estadio Monumental. Los bomberos y personal del SAMU atendieron a los heridos

30 de Septiembre de 2022

Accidente en Colo Colo: colapsó una tribuna

Lo que debía ser una jornada de fiesta terminó con un gran susto y personas heridas. Este viernes, hinchas de Colo Colo protagonizaron un incidente durante el tradicional ‘arengazo’ en el Estadio Monumental en la previa del clásico ante Universidad Católica: un grupo de fanáticos del conjunto albo se accidentó al subir al techo de la galería del sector Cordillera y tuvieron que ser socorridos de inmediato.

Todo marchaba dentro de la normalidad, con los seguidores de Colo Colo dando un gran espectáculo para sus jugadores, con show de fuegos artificiales de por medio. Las tribunas eran una fiesta dedicada para los futbolistas. Hasta que, de un momento a otro, los típicos cántico quedaron eclipsados por el accidente.

El desastre ocurrió porque un número considerable de aficionados del conjunto albo se ubicó indebidamente sobra una estructura de material ligero que cedió por el exceso de peso. Dos letreros publicitarios cayeron sobre el sector y el susto y la tensión fueron mayúsculos entre los presentes.

Más de 15.000 hinchas de Colo Colo se reunieron para arengar a su equipo antes del clásico ante Universidad Católica.

Según la información de medios chilenos como ADN Deportes y La Tercera, al accidente concurrieron bomberos de las compañías de Ñuñoa y Macul, además de personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) que fue en ayuda de las personas heridas. El diario La Tercera comunicó que hay “ocho heridos leves y dos fracturados” pero nadie con lesiones de gravedad.

“Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto. En lo personal me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansador ya cuando no lo hacen. Es por ellos y por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más”, comentó el futbolista uruguayo Maximiliano Falcón tras enterarse de lo sucedido.

Con la llegada de las ambulancias para atender a las personas heridas y el caos desatado en este recinto deportivo, quedó suspendida la actividad que había agrupado a alrededor de 15.000 hinchas del “Cacique” en la previa del clásico. Según apuntó el portal La Hora, este incidente podría poner en peligro el desarrollo del partido del domingo 2 de octubre entre los Albos y Cruzados.