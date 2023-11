Comienza a regir la Ley de Alcohol Cero: de cuánto es la multa si bebés y conducís

No se salvan ni las bicicletas: tras 60 días de capacitación, la adhesión provincial rige desde hoy, en todo tipo de rodados.

13 de noviembre de 2023

A partir de hoy rige la adhesión de Catamarca a la Ley de Alcohol Cero Nº 27714, modificatoria del inciso del Artículo 48° de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449. La normativa exige un nivel de cero en sangre para los conductores de cualquier tipo de rodado, incluso bicicletas.

Las multas van de los 50 mil pesos a los 600 mil. También se establece la retención de la licencia de conducir- de 3 a 6 meses, incluso-.

“Ahora bien, los municipios aún no adhirieron, pero entiendo que la mayoría lo tiene en estudio. Nuestra Dirección y la Policía de la Provincia podrán realizar controles y sancionar aplicando ya la Ley 5810, que es la ley mediante la cual nuestra provincia adhirió, tanto en rutas provinciales, nacionales que atraviesan nuestra provincia y fuera de los ejidos urbanos de los municipios que aún no adhirieron o no adhieran en el futuro”, explicó Sergio Leiva, director de Seguridad Vial de Catamarca.