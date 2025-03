Concejal Dusso: ““Hay que hablar mucho de las ideas y no de personas”

jueves, 20 de marzo de 2025

El concejal por la capital, Juan pablo Dusso, conversó este jueves en un medio local, expresando su visto bueno acerca de la posibilidad de acuerdo para formar un frente amplio de cara al compromiso electoral de este año.

“El PJ en realidad siempre ha sido frentista. El general Perón decía que hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Y sumado a eso, Borges también decía que no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Yo creo que, en este momento, frente al recorte, a muchas áreas muy sensibles, yo creo que priman las ideas, prima el encuentro desde ese lugar. Y me parece que este nuevo contrato político-electoral va a abrir la puerta para discutir muchas cuestiones, entre ellas, lógicamente, el armado de un nuevo frente con actores que hasta el día de hoy no habían sido tenidos en cuenta dentro de lo que es el esquema del peronismo”, dijo Dusso.



“Siempre los oficialismos, sobre todo al inicio de la gestión, han tendido a llevar adelante lo que se denomina el voto arrastre. Me parece que se ha dado acá. Han puesto candidatos que por ahí no tenían ningún tipo de conocimiento y han sacado, por ejemplo, en la elección del intendente municipal 30%. Con lo cual, me parece que, si bien no refleja la intención del electorado, sí tiene que ver con el efecto arrastre, que también habla de un hartazgo de la ciudadanía con el sistema político, con la clase política. Me parece que ese voto fue un voto antisistema. Me parece que inmediatamente al poner en ejercicio todas esas ideas, que de hecho desde mi punto de vista se han conformado muchas estafas electorales porque ha habido muchas promesas que no se han cumplido. Me parece que la gente lo comienza a ver. Yo veo que también más allá del voto arrastre hay mucho arrepentido y me parece que la elaboración de este nuevo frente, más allá de lo que sea para combatir el embate, el avance de la Libertad Avanza, tiene que ver con tratar de ser lo suficientemente amplios para contener a la mayor cantidad de electores posible, tanto a los arrepentidos como al núcleo duro de todos los partidos que vayan a conformar este frente”, expresó el concejal.

Combatir la ludopatía infantil

La entrevista fue también propicia para referirse al proyecto que impulsa el concejal Dusso para combatir el flagelo de la ludopatía en infancias y adolescencias.

“Sabemos la problemática de la ludopatía y fundamentalmente el impacto que esto tiene en nuestra ciudadanía infantil, juvenil. Este comportamiento obsesivo y compulsivo, permanentemente pensando en apostar, en jugar, en conseguir el dinero para hacerlo, conlleva una serie de problemas que tienen que ver con que el niño se dispersa, deja de estudiar por pensar en esto, tiene problemas intrafamiliares porque saca plata para poner crédito y jugar en estas cosas, donde sabemos que el porcentaje de que esto gane es ínfimo, porque son estructuras que están creadas para lucrar, para una estafa encubierta que es ilegal. La ordenanza apunta a la creación de un programa para sensibilizar dentro de las escuelas tanto a los niños sobre el impacto que esto tiene y fundamentalmente a todo lo que es el personal docente y no docente, a brindar herramientas para la identificación temprana de esta problemática. Y luego, obviamente, para ese abordaje, que es un abordaje integral entre la familia, entre la escuela, entre las autoridades. Y después, bueno, lógicamente, la ordenanza plantea otras cuestiones que tienen que ver con las prohibiciones, que sabemos que el Municipio tiene un ámbito de competencia que es limitado, pero que puede articular con Capresca, que es quien tiene que llevar adelante el control de los juegos de azar, que puede establecer acuerdos con Google, con Meta, con empresas de gran envergadura y con organismos también, como Enacom, que tiene dentro de su órbita el control de los proveedores de servicios de Internet, con lo cual se podrían establecer, detectar cuáles son, armar un registro, solicitar que se bloqueen esas direcciones, por lo menos para esas URL, que los padres también tengan herramientas para poder controlar el historial, para poder llevar adelante un control parental sobre los dispositivos de sus niños y que esto tenga el menor impacto posible”, señaló el concejal.

El trabajo en el Concejo Deliberante

Respecto al desempeño de concejales y concejalas en la Capital, Dusso remarcó el trabajo conjunto que se lleva adelante entre las diferentes fuerzas políticas: “Hay un contrato, hay un respeto también por el trabajo territorial que lleva adelante, digamos, todos los concejales, no solamente el oficialismo, sino fundamentalmente la oposición. No se trata tampoco de imponer los números, nunca lo hemos visto así, nosotros en el consejo deliberante, pese a ser una amplia mayoría, siempre hemos discutido, siempre hemos tratado de que los proyectos que son la columna vertebral, esto es el presupuesto, el plan estratégico, proyectos que tienen que ver con la democracia, con la vida de los vecinos en la ciudad logren tener despacho de unanimidad y eso habla mucho de las coincidencias en los temas rectores de la ciudad”.DE CARA A LAS LEGISLATIVAS

