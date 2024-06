“Córtela, Presidente”: Cristina Kirchner cruzó a Milei por los alimentos no repartidos

La ex presidenta dijo que los desmanejos en Capital Humano son responsabilidad de su actual conducción, a cargo de Sandra Pettovello, a quien acusó de no tener experiencia de gestión en el área.

lunes, 3 de junio de 2024

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner arremetió contra Javier Milei en medio de la polémica por los alimentos no repartidos y luego de que el presidente acusara al kirchnerismo de querer “tirarle un muerto” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Otra vez la burra al trigo… Córtela presidente con la cantinela de ‘son los kirchneristas'”, dijo la ex mandataria.

“No, presidente, aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son sus cuadros de conducción. La responsabilidad de “los kirchneristas” en ese ministerio (en ese entonces denominado Desarrollo Social), fue entre el año 2003 al 2015 y estuvo a cargo de la Dra. Alicia Kirchner”, sostuvo Fernández de Kirchner, haciendo omisión a los últimos cuatro años de la gestión de Alberto Fernández, de la que ella fue vicepresidenta, y durante los cuales la cartera estuvo a cargo de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.

Este fin de semana, Milei salió a respaldar a su ministra, asediada por el escándalo de los alimentos acopiados en depósitos, supuestos hechos de corrupción y múltiples renuncias.

“Lo que está pasando en Capital Humano es que hay una ministra valiente, capaz, y con todas las agallas necesarias para enfrentar a todo este conjunto de delincuentes”, sostuvo el presidente, quien, en un posteo en X, había calificado a la funcionaria como la “mejor ministra” en el área social desde la vuelta de la democracia. “No descarto que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto, porque los kirchneristas son así”, agregó en declaraciones a radio Mitre.

Cristina Kirchner citó un cuadro elaborado por Infobae para defender la gestión en el área social de sus dos mandatos y el de su ex esposo, Néstor Kirchner. “Fíjese la cantidad de planes existentes en 2003 y observe como se entregó el Ministerio en el 2015”, desafió la ex presidenta. “Y si no le alcanza -añadió- mire y escuche 39 segundos de su señal de cable preferida La Nación+, donde explican cuál fue el gobierno (Stanley – Macri) que comenzó el problema”.

Por último, le recomendó al presidente dejar de “echarle la culpa a los ‘kirchneristas'” y rever su decisión de designar a Pettovello al frente de un “mega ministerio”: “Revise sus ideas y decisiones acerca de crear un mega Ministerio inmanejable y confiárselo a una persona sin experiencia de gestión en las múltiples disciplinas que abarca”. “Teorizar en los canales de televisión es muy fácil, gobernar es otra cosa”, concluyó la ex titular del Senado.