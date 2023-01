Crimen de Frenado Báez Sosa: la defensa pidió la absolución de los acusados y ellos pidieron disculpas

Hugo Tomei pronunció su alegato en el juicio por el homicidio del estudiante de Derecho, luego los imputados tomaron la palabra y al finalizar, se fijo fecha para el veredicto.

26 de enero de 2023

Tras los alegatos de la Fiscalía y el particular damnificado en el juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa, este jueves llegó el turno del abogado de los ocho acusados, Hugo Tomei, quien pidió la absolución de sus defendidos.

“Represento a ocho condenados por el poder mediático, la sociedad y la opinión pública y es muy difícil, porque es una forma de presionar al Poder Judicial”, sostuvo al comienzo de su argumentación el defensor Hugo Tomei, quien comenzó su discurso tras las conmovedoras palabras de la mamá de Fernando Báez Sosa.

Entiendo que con cualquier decisión contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios, y eso es falso”, continuó y agregó: “[Fueron ] horas y horas de programas solo para decir una cosa: que ellos eran asesinos y que no merecen ninguna piedad. Eso es lo que el tribunal tiene que juzgar (…) Fueron socialmente condenados, socialmente vituperados… No hay palabra que alcance para el sufrimiento que ellos están atravesando”, sentenció.

“Adelanto que voy a pedir la absolución de los imputados porque el hecho no está probado; los acusadores probaron otro hecho”.Hugo Tomei

Luego, desarrolló: “Ocho sujetos del sexo masculino acordaron darle muerte a Báez Sosa y distribuyeron sus roles… No se señala en el alegato a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto [en Le Brique]. Están intentando de cambiar la plataforma fáctica, porque Thomsen no se defendió de eso. No estaba previsto en la requisitoria”.

E insistió: “Voy a pedir la absolución porque los hechos alegados no respetan el objeto de la requisitoria de elevación a juicio. En caso de incorporar los argumentos de los acusados estarían violando el principio de congruencia”.

Los rugbiers piden disculpas

Máximo Thomsen se quebró al hablar ante el tribunal. “Quiero pedir disculpas las familias y a las personas afectadas. Me lastima muchísimo porque es un chico de nuestra edad. Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás”, comenzó y en llanto siguió: “Estoy muy arrepentido. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”.

Blas Cinalli: “Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas por todo lo que pasó. Es muy triste, no hubo ningún plan ni nada de lo que se dice”.

Matias Benicelli: “Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Nunca tuve ninguna intención de matar a nadie”.

Luciano Pertossi: “Quiero pedir disculpas a la familia de Báez Sosa, nunca quise ni quería participar en una pelea donde fallezca una persona, perdón por todo lo malo”

Ciro Pertossi: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, perdón a la familia”.

Lucas Pertossi. “Nunca tuve intención de matar a nadie”.

Enzo Comelli: “Quiero dar disculpas por este hecho aberrante”.

Ayrton Viollaz: “Quiero pedirle perdón a la familia, que Dios los bendiga”.

Tras las últimas palabras de los imputados, la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores fijó la fecha de lectura del veredicto para el próximo 6 de febrero.