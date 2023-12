Cristina Fernández: “No me voy a ningún lado, ya saben dónde encontrarme”

La vicepresidenta se empieza a despedir de la presidencia del Senado y en su última semana, envió un mensajes a los trabajadores.

martes, 5 de diciembre de 2023

Cristina Fernández se empieza a despedir de su vicepresidencia de la Nación, como así también de su presidencia en el Senado. A pocos días de la asunción de Javier Milei como mandatario nacional, la dos veces presidenta del país, envió un mensaje a todos los que se encontraban en el Anexo de la Cámara Alta.

Acompañada del pedido de “¡Cristina no te vayas!”, la titular de la Cámara de Senadores les respondió: “No me voy a ningún lado, ya saben dónde encontrarme, voy a estar acá cerquita, a dos cuadras en el Patria”, haciendo referencia al Instituto que está ubicado del otro lado de la Plaza de los dos Congreso, en Rodríguez Peña 80.

Sin extenderse tanto, la vice del país expresó que los argentinos “nos merecemos vivir mejor”, dirigiéndose directamente a los empleados.

Vale hacer mención que días atrás, Fernández se reunió con la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, para comenzar el proceso de transición que culminará este domingo cuando Milei asuma oficialmente.