El clima hoy en Catamarca: viernes 19 de mayo

19 de mayo de 2023

El pronóstico del tiempo de hoy viernes 19 de mayo de 2023 para Catamarca señala que la temperatura mínima será de 14° C y que la máxima alcanzaría 23° C. El sol saldrá a las 08:00 y se ocultará a las 18:38.

Por la mañana se espera una temperatura de 17° C. Por la tarde la temperatura será de 22° C. Por la noche la temperatura descenderá a 18° C.

– ¿A qué hora podría llover?

Según el pronóstico del tiempo para hoy viernes 19 de mayo de 2023, las probabilidades de precipitaciones por la mañana son de 0%, por la tarde de 0% y por la noche de 10%.