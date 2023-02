El Esquiú en tu Barrio: una madre pide ayuda para su precaria vivienda en el B° Loteo Sumalao

jueves, 2 de febrero de 2023

El móvil de Diario El Esquiú llegó hasta el Barrio Loteo Sur, en Valle Viejo, para dialogar con Camila Fernández, madre que cría a sus hijos sola y pide asistencia para el precario hogar en el que vive junto a sus niños. Este barrio fue entregado en el año 2019 y alrededor se fueron construyendo casas. Sin embargo, la suerte no fue para todos los vecinos, puesto que Camila constantemente se encuentra reclamando y hasta el momento no ha tenido respuestas: “Vinieron a hacerme una visita social el año pasado, me dijeron que en 15 días regresarían para cambiar unas chapas y nunca aparecieron”, expresó la mujer.