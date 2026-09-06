El ginecólogo Felipe Sastre Collado irá a juicio en octubre

Está imputado por los supuestos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.

4/9/2026

La relación de confianza que existe entre un profesional de la salud y quien concurre a una consulta médica quedó en el centro de una causa penal que llegará a juicio el próximo 6 de octubre. Ese día, la Cámara Penal N° 3 comenzará a juzgar al ginecólogo Felipe Sastre Collado, acusado a partir de las denuncias de dos mujeres que habían sido sus pacientes.

Las denunciantes sostienen que durante consultas ginecológicas, en 2018 y 2023, respectivamente, se produjeron situaciones que excedieron el marco de la atención médica y que posteriormente fueron denunciadas ante la Justicia. Por esos hechos, Sastre Collado llega al debate imputado por los supuestos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real.

Confianza

El vínculo médico-paciente será, necesariamente, uno de los aspectos que atravesará el debate. No solo por el lugar donde habrían ocurrido los hechos denunciados, sino por la particular relación de confianza que supone una consulta ginecológica, en la que la paciente se encuentra en una situación de intimidad y deposita en el profesional la responsabilidad de brindarle atención y cuidado.

La acusación deberá demostrar durante el juicio que las conductas denunciadas efectivamente ocurrieron y que no estuvieron comprendidas dentro de una práctica médica. La defensa, en tanto, tendrá la posibilidad de cuestionar esa interpretación y presentar su propia versión de los hechos. Será el tribunal el que, luego de escuchar a las partes y analizar la prueba, determinará qué sucedió.

La causa fue investigada por la fiscal de Instrucción N° 1 del distrito sur, Yésica Miranda, quien la elevó a juicio el año pasado. Ahora, con la fecha del debate ya establecida, el expediente entra en su etapa decisiva.

Inhibición

También habrá un cambio en la acusación: el fiscal que debía intervenir en el juicio se inhibió y será Augusto Barros quien represente al Ministerio Público. La defensa estará a cargo del abogado Ezequiel Walther, mientras que la querella será ejercida por la doctora Silvia Barrientos.

El próximo 6 de octubre, entonces, no solo comenzará el debate contra un profesional acusado de delitos contra la integridad sexual, también se pondrá bajo análisis una relación que, en cualquier consulta médica, parte de la confianza y que, según las dos denunciantes, habría sido vulnerada durante la atención que recibieron.