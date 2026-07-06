El Gobernador supervisó los avances de las obras para la Fiesta del Poncho

El gobernador Raúl Jalil recorrió este jueves el Predio Ferial Catamarca para supervisar las obras que se realizaron y el armado de los distintos espacios que tendrá la edición 55.º de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se celebrará del 17 al 26 de julio.

Durante la visita, las funcionarias guiaron al mandatario por la Fábrica de Alfombras y su lavadero, el salón mayor del festival, los diversos pabellones de exposición y el Mercado Cultural, que ahora cuenta con un flamante acceso peatonal desde la avenida Padre Sonzini.

A dos semanas de la inauguración, ultiman detalles de las obras ejecutadas por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, en colaboración con el personal del Predio Ferial.

Los trabajos incluyeron la instalación de nuevas baterías de baños en el sector de El Patio, así como la ampliación de los sanitarios en el Mercado Cultural y en la caminería central. Como respuesta a las sugerencias de los visitantes en la edición anterior, se incorporaron cambiadores para bebés, logrando con estas mejoras duplicar la capacidad sanitaria del predio.

Además del nuevo ingreso peatonal por la avenida Padre Sonzini, donde se localizarán las paradas de transporte público para facilitar la llegada al Mercado Cultural, se realizaron importantes mejoras en la infraestructura de la caminería central.

Las tareas de puesta en valor también abarcaron el acondicionamiento y la renovación de pintura en todos los pabellones, junto con la ampliación y optimización del playón destinado al sector comercial.

En el sector de El Patio se extendieron las caminerías y las áreas para el montaje de escenarios. Por su parte, el salón mayor fue dotado de nuevos guardarropas y balcones laterales, incrementando sensiblemente su capacidad para el público.

Para mayor comodidad, se instalaron 50 bancos en nuevas zonas de descanso. Asimismo, con el apoyo de la Municipalidad de la Capital, se sumaron 8 cámaras de vigilancia para reforzar el monitoreo y la seguridad de todo el complejo.

En cuanto a la infraestructura tecnológica, Catamarca Telecomunicaciones realizó una inversión estratégica que incluyó el despliegue de 3.500 metros de fibra óptica, garantizando así una mayor calidad y estabilidad en la conectividad y las comunicaciones durante el evento.