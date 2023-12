El Gobierno buscará subir impuestos a exportación de maíz y trigo; sin cambios en la soja

miércoles, 13 de diciembre de 2023

El nuevo Gobierno de Argentina buscará subir el impuesto a la exportación de granos como maíz y trigo a 15%, pero no hará cambios en la tasa a los embarques de soja, dijo el miércoles una fuente del sector agroexportador.

La noticia se produce un día después de que el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, dijo que el Gobierno del ultraliberal Javier Milei subiría impuestos a las exportación de productos, pero que este alza no afectaría a productos del sector agropecuario.

Una fuente del sector exportador de granos y derivados con conocimiento directo del tema confirmó a Reuters la versión que había circulado previamente en medios locales.

Por su parte una fuente del Gobierno, consultada por Reuters sobre la noticia, dijo que información oficial sería difundida más tarde en el día.

Milei, un economista libertario, asumió la presidencia de Argentina el domingo con la muy difícil tarea de rescatar su economía, que está aquejada por numerosas y graves dificultades, incluyendo una inflación anual de tres dígitos, reservas netas negativas de divisas y una débil moneda local.

El martes Caputo anunció las primeras medidas económicas de la nueva gestión, que incluyó una devaluación de más del 50% del peso argentino y un drástico recorte de gastos, en línea con lo prometido en campaña.

A su vez, el ministro de Economía dijo que se aplicaría un aumento provisorio de algunos impuestos, pero que esto no afectaría a los embarques de productos agropecuarios. En su plataforma Milei no solo prometió que no subiría la tasa a las exportaciones del agro, sino que serían gradualmente eliminadas.

Argentina es un exportador mundial clave de alimentos y actualmente sus ventas al exterior de trigo y maíz están gravadas en un 12%. Las exportaciones de soja tributan un 33%.