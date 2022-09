Elección clave en Marcos Juárez: ganó la candidata impulsada por Macri y Juntos por el Cambio retuvo la ciudad que la vio nacer como coalición

Sandra Majorel se quedó con el 55% de los votos frente a Verónica Crescente, de Unidos por Marcos Juárez, que alcanzó el 38%

11 de Septiembre de 2022

Sara Majorel ganó los comicios y será la próxima intendenta de la ciudad

En una elección que marcó el inicio del calendario electoral, Sara Majorel, de Juntos por el Cambio, se impuso ante Verónica Crescente, del peronismo cordobés, y ganó las elecciones municipales en Marcos Juárez, Córdoba, el municipio donde en el 2014 nació Cambiemos.

Majorel, respaldada por Mauricio Macri, obtuvo el 55,15% de los votos, mientras que Crescente, que contó con el apoyo del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, llegó al 38,49%. La candidata del PRO reemplazará en el cargo a Pedro Dellarossa, de Juntos por el Cambio, que está cumpliendo su segunda gestión.

Sara Majorel y Verónica Crescente fueron las principales candidatas en esta elección

“¡Gracias! Gracias a los vecinos de Marcos Juárez por seguir confiando en nosotros. Nos llena el corazón todo el apoyo que recibimos de cada uno de ustedes, de nuestra familia y amigos, y de todos los referentes de Juntos por el Cambio”, escribió la intendenta electa en su cuenta oficial de Twitter.

En los comicios de hoy, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex presidente Macri apostaron sus fichas para ganar la intendencia de la ciudad que se bautizó “kilómetro 0″,por su relevancia en el calendario electoral y en la historia del frente opositor.

El mensaje del ex presidente Macri

Schiaretti reconoció la derrota de su candidata cerca de las 20:30, cuando ya se habían escrutado el 80% de las mesas. “Felicito a Sara Majorel por su triunfo como intendenta electa de Marcos Juárez, como así también a Verónica Crescent y su equipo por su desempeño. La ciudad de Marcos Juárez ha vivido una verdadera fiesta de la democracia”, escribió.

En esa línea, el gobernador agregó: “Tengan la certeza los vecinos y vecinas de la localidad que, tal como lo venimos haciendo con los 427 municipios y comunas de nuestra Córdoba, seguiremos trabajando junto al municipio por el progreso de esta querida ciudad del sudeste provincial”. Dejando en claro su voluntad de trabajar en conjunto.

Luego fue el turno del ex presidente Macri, quien posteó en su cuenta de Twitter: “‘Si no está roto, no lo arregles’. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, Juntos por el Cambio y reconocimiento a Pedro Dellarossa”.

El gobernador Schiaretti felicitó a la intendenta electa

“¡Felicitaciones Sara Mejorel y Pedro Dellarossa! ¡Marcos Juárez continúa en la senda del cambio! ¡El KM 0 de Cambiemos nos sigue dando fuerzas para luchar por una Córdoba y una Argentina de progreso!”, escribió en sus redes sociales el diputado radical Mario Negri, quien estuvo presente en el búnker.

“Esta elección simboliza mucho, yo siempre dije que Marcos Juárez era el ‘kilómetro cero de Cambiemos’ y esto se sigue demostrando. Acá tenemos un gobernador que jugó muy fuerte, tiró con recursos y toda su imagen pensando que el resultado iba a ser otro”, sostuvo el legislador cordobés.

Otro de los dirigentes que se expresó en las redes sociales fue el mendocino Omar De Marchi. “Gran triunfo de Juntos por el Cambio en Marcos Juárez, Córdoba. Los vecinos derrotaron el aparato del peronismo cordobés. Felicitaciones a la nueva Intendenta Sara Majorel y al intendente Pedro Dellarossa Es la primera victoria de varias en el país, hasta que el kirchnerismo sea un mal recuerdo”, indicó.

“Colosal paliza de Juntos por el Cambio en Marcos Juárez. Hemos dado con firmeza el primer paso del camino electoral para recuperar Argentina. ¡Felicitaciones a Sara Majorel”, escribió Ricardo López Murphy en sus redes sociales.

El agradecimiento de la intendenta electa de Marcos Juárez a los votantes

“¡Felicitaciones Sara Majorel y Pedro Dellarossa! Continuación asegurada para una propuesta sólida basada en el diálogo y con la convicción que dan nuestros valores. El triunfo ya se sentía en la energía que había el jueves cuando los visité allá en el KM cero del Cambio. ¡¡Vamos!!”, celebró, por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Durante su visita a la ciudad, cuando las encuestas estaban parejas para los candidatos, el mandatario porteño vaticinó la victoria del oficialismo al asegurar, en un acto del que participó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, que el domingo iban “a ganar en Marcos Juárez”.

El mandatario porteño confió en que el oficialismo iba a ganar en esta ciudad

La gran mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio salieron en las redes sociales a mostrar su respaldo al triunfo de la candidata oficialista. Entienden que es el comienzo del proceso electoral que derivará en las elecciones nacionales del 2023.

Crescente, que hoy enfrentó a Juntos por el Cambio, fue secretaria de gobierno de Dellarossa, un puesto que cumple el rol de vice-intendenta, pero en junio de este año renunció a su cargo para poder emprender su campaña electoral.

Según relataron a Infobae desde su equipo, durante la pandemia se “puso al hombro” la estrategia de vacunación y todo lo referido al sistema de salud público, lo que ayudó a construir una imagen positiva entre los habitantes de Marcos Juárez y la impulsó a convertirse en candidata.

Verónica Crescente recibió el apoyo del gobernador Juan Schiaretti para el cierre de su campaña que se realizó el pasado jueves

Para el cierre de la campaña, que se realizó el pasado jueves, recibió el apoyo del gobernador Schiaretti. El mandatario provincial aprovechó para enviar un mensaje a Juntos por el Cambio al aclarar que lo de este domingo es una “elección municipal”.

En esa línea, el mandatario cordobés aseguró que “a diferencia de quienes vienen y pasan por Marcos Juárez cada 4 años, cuando hay elecciones, yo vengo, vine, y vendré siempre y tantas veces como sea necesario para resolver los problemas de la gente. Y los vecinos de Marcos Juárez lo saben”.

Desde el entorno de Crescente denunciaron a Infobae que sufrieron una campaña para “asustar al electorado”. Según relataron, el espacio que responde al actual intendente los acusó de “esconder kirchnerismo” en su lista cuando -argumentan- sus candidatos provienen de la sociedad civil, en su mayoría. Pese a esas acusaciones, se ven confiados para la pelea por la comuna.

Sara Majorel era la candidata oficialista que más apoyo recibió: para el cierre de su campaña arribó Horacio Rodríguez Larreta. Días previos estuvieron Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Gerardo Morales, entre otros

Majorel, actual presidenta del Concejo Deliberante de Marcos Juárez, era la candidata del oficialismo en el camino hacia mantener el sello de Juntos por el Cambio al frente del Municipio. Para eso recibió el apoyo de las figuras más relevantes del espacio como el propio Macri, el ex ministro Guillermo Dietrich, Gerardo Morales, Mario Negri, Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

Horacio Rodríguez Larreta desembarcó el pasado jueves para el cierre de campaña junto a Luis Juez, el senador que busca destronar al schiarettismo de Córdoba el año que viene. De hecho, fue quien calentó el clima electoral con fuertes denuncias.

“En Marcos Juárez tenemos la chance de dar una pelea interesante porque hay una muy buena gestión local de la mano de Pedro Dellarossa. Obviamente, ahora se metió el gobierno de Córdoba y está entregando subsidios de 20, 30 y 40 mil pesos en la mano a la gente para comprar su voluntad. No habría motivo para cambiar un gobierno que está haciendo bien las cosas”, dijo.

Mauricio Macri fue uno de los apoyos más importantes que recibió Sara Majorel en Marcos Juárez