Estafaron a 120 peregrinos santiagueños que deseaban viajar a la procesión

domingo, 10 de diciembre de 2023

Más de un centenar de peregrinos santiagueños habrían sido estafados luego de abonar un viaje para estar presentes en la procesión de la Virgen del Valle. Según la denuncia publicada por medios de esa provincia, pagaron un viaje, pero los colectivos nunca llegaron para recogerlos.

Se trata de un grupo de alrededor de 120 personas que estaban ansiosos por viajar a nuestra provincia para participar de la festividad de la Virgen del Valle que se celebró el viernes.

Aparentemente, pagaron entre $15.000 y $17.500, de acuerdo con el lugar en los colectivos y hasta los bebés que iban a viajar en el regazo de sus madres, también abonaron un seguro de $4.500.

De acuerdo con la publicación del medio, Nuevo Diario, uno de los contingentes de devotos se concentró el jueves a la noche en la plaza de Pedro León Gallo y Colón de la ciudad capital, mientras que el otro lo hizo en inmediaciones del CIS La Banda. El viaje estaba previsto para las 23.

Familias enteras fueron arribando —incluidos niños— al lugar asignado. Todos querían viajar para cumplir promesas y pedir por dolencias y otros motivos.

Sin embargo, al llegar la hora prevista y, sin la presencia de los dos ómnibus, los peregrinos santiagueños y bandeños comenzaron a preocuparse. Con el paso de los minutos y las horas, la tensión fue en aumento y las coordinadoras, a quienes les habían pagado el viaje, solo decían que les había “fallado” el dueño de una empresa de transporte santiagueña.

Ante la impotencia y la desesperación de la gente, en horas de la madrugada del viernes, luego de varias horas de espera, se presentó la policía, rescató a las dos acusadas de estafa porque estaban por ser linchadas y las trasladaron a la dependencia policial. A esa hora, los menores ya se dormían en el piso por el paso del tiempo.

Los devotos se comunicaron con el dueño de la empresa que nombraban las coordinadoras y que debía proveer los colectivos. El empresario manifestó que no conocía a las sospechosas y que no había firmado ningún contrato para realizar dichos servicios.

Todos realizaron denuncias en el Departamento de Delitos Económicos de la Capital y en la Comisaría Nº14 de La Banda. “A las ocho de la mañana estábamos regresando a nuestras casas después de no poder viajar y de realizar las denuncias”, contó una peregrina.

Sin embargo, en el mediodía de ayer, los peregrinos tomaron conocimiento de que las sospechosas fueron liberadas y se trasladaron a un domicilio de la calle Pablo VI del barrio John Kennedy de la capital para recuperar el dinero de los pasajes (habrían recaudado $2.800.000). A partir de los airados reclamos, se presentó otra vez la policía y apresó a dos de las tres acusadas, de apellidos Taboada y Maldonado, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de estafa.