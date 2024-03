Fuerte denuncia de UTA: Afirman que dos empresas presionaron a los empleados para que trabajen

Bajo el título “La única verdad es la realidad” la Unión de Tranviarios Automotores seccional Catamarca – La Rioja se dirigió a la comunidad por motivo del paro.

martes, 26 de marzo de 2024

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, las autoridades de la Unión Tranviarios Automotor Seccional Catamarca-La Rioja aseguraron que dos empresas locales presionaron a los empleados obligándolos a trabajar en el contexto del paro de transporte previsto para este martes.

“Las dos empresas: LINEAS GM SRL y 25 DE AGOSTO SRL, de propiedad de la Sra. Cintia Mogetta y de Oscar Celestino Chanquia, en forma arbitraria y temeraria obligan a los compañeros a salir a trabajar, amenazándolos con suspensiones y en algunos casos hasta el despido si acatan la medida de fuerza”, afirmó UTA en el comunicado.

COMUNICADO DE UTA:

“LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD

La Unión Tranviarios Automotor Seccional Catamarca-La Rioja, se dirige a la opinión pública, a las autoridades

provinciales, a los señores empresarios del transporte automotor de pasajeros y muy especialmente a los

trabajadores de nuestra actividad a quienes se les recuerda que están protegidos por la Ley y sobre todo por nuestra

Constitución Nacional.

En el día de la fecha nuestra organización gremial con el apoyo incondicional del Consejo Directivo Nacional,

se decretó un PARO TOTAL DE ACTIVIDADES de los servicios de corta y media distancia, para hacer valer

nuestros derechos laborales que por ley nos corresponde, acordado en paritarias nacionales para el interior del

País.

A pesar de la predisposición de nuestro gremio al diálogo para llegar a un acuerdo y no llegar a estas últimas

instancias, es que queremos decir nuestra verdad: porque “LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD”

Las dos empresas: LINEAS GM SRL y 25 DE AGOSTO SRL, de propiedad de la Sra. Cintia Mogetta y de

Oscar Celestino Chanquia, en forma arbitraria y temeraria obligan a los compañeros a salir a trabajar,

amenazándolos con suspensiones y en algunos casos hasta el despido si acatan la medida de fuerza.

La Empresa LINEAS GM SRL: esta empresa a pesar de las múltiples denuncias y reuniones ante la DIL, sigue

incumpliendo con el CCT 460/73 de nuestra actividad, no paga el viatico al personal de técnica y de

administración, suspende a los trabajadores sin lugar a defensa, inventa infracciones para suspender a los

trabajadores y así descontarles la bonificación por presentismo y viático, tuvimos una larga luchas para que

entregara la LIBRETA DE TRABAJO a los compañeros choferes, porque a ellos nos les conviene que la tengan,

porque allí queda asentada toda la actividad laboral del trabajador, como ser la horas extras.

La Empresa 25 DE AGOSTO SRL: esta empresa obliga a los trabajadores a realizar dobles turnos

(especialmente línea 108) los pasajeros son testigo de esto, porque lo ven al chofer manejar todo el día y así al

día siguiente, se niega a recibir notificaciones, no les dan derecho a los descargos correspondientes por las

suspensiones y los sancionan de manera arbitraria, sigue violando el CCT 460/73, presiono a los trabajadores

para que salgan a trabajar bajo amenazas de despido.

Esta empresa es la mayor deudora en nuestra organización gremial, porque retiene los aportes de los

trabajadores y no realiza los depósitos correspondientes, violando la Ley, que actualmente supera los 30

millones de pesos aproximadamente.

Todos los organismos encargados de hacer cumplir las leyes laborales y las leyes de contralor del transporte

automotor de pasajeros de nuestra querida provincia, tienen un cabal y pleno conocimiento de todas estas

irregularidades por parte de estas dos empresas.

Por las acciones llevadas a cabo por estas dos empresas, no comprendemos qué intereses buscan, tal vez será

¿quedarse con el monopolio del transporte? ¿La respuesta la tendrá el ente concedente de los servicios del

transporte automotor de pasajeros?

A modo de aclaración para todos los catamarqueños, el gobierno a través del subsidio provincial les gira a cada

una de las empresas por trabajador la suma de $ 700.000 aproximadamente para el pago de haberes, a esto hay

que sumar lo que las empresas recaudan diariamente y recientemente el Gobierno anunció que les daría un nuevo

incremento del boleto, lo que significa mayor ingreso para las empresas.

Por todo lo expuesto, desde nuestro humilde saber y entender, no comprendemos que pretenden los señores

empresarios, acaso seguir castigando a la clase trabajadores, tenerlos a los usuarios rehenes de sus intereses y en

especial a los más humildes que diariamente viajan en la unidades y son el sostén de nuestro trabajo.

Por último, le pedimos al gobernador su intervención para llegar a una solución definitiva a esta situación,

como representante de todos los catamarqueños y un hombre siempre comprometido con el pueblo, con

principios doctrinarios del movimiento obrero.

¡¡¡¡¡LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR Y SU GRUPO FAMILIAR NO SE NEGOCIA!!!!!!



Firma la Comisión Directiva UTA Seccional Catamarca – La Rioja. Lista Celeste y Blanca.”