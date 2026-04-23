Golpe al narcomenudeo en la Capital: incautan seis kilos de droga y más de siete millones de pesos

La Dirección de Drogas Peligrosas realizó cuatro procedimientos simultáneos en barrios de la ciudad. El operativo derivó en tres detenciones y el secuestro de drogas, armas y millones en efectivo.

jueves, 23 de abril de 2026

Entre la tarde y la noche del miércoles, efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de la Capital. Los procedimientos, enmarcados en una extensa investigación y ordenados por el Juzgado Federal, se desarrollaron en los barrios San Martín de Porres, 40 Viviendas Norte y Complejo Habitacional Valle Chico.

Al irrumpir en los inmuebles, los investigadores secuestraron 6,838 kilogramos de marihuana y 168 gramos de cocaína, que fueron confirmados mediante pruebas de campo. Además, incautaron seis armas de fuego de distintos calibres, un arma de aire comprimido y 346 cartuchos de diferentes calibres.

El operativo también arrojó el secuestro de dos camionetas y una motocicleta, tres teléfonos celulares, cuatro balanzas digitales y dos máquinas contadoras de billetes, además de comprimidos de ansiolíticos.

En materia de dinero, los investigadores hallaron $7.429.200 en pesos y cien dólares, presuntamente producto de la comercialización ilícita de estupefacientes.

Durante los procedimientos fueron detenidos tres hombres de 29, 35 y 40 años, quienes quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia. Un cuarto imputado, de 74 años, no fue arrestado, pero quedó supeditado a la causa bajo las directivas de la justicia interviniente.