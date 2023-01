Graciela, mamá de Fernando Báez: “No puedo sacar de mi mente la palabra caducó”

Finalizó la jornada de hoy miércoles en los tribunales de Dolores.

miércoles, 11 de enero de 2023

Luego de llevarse a cabo la octava jornada de juicio por el crimen de Fernando Báez, la mamá de la victima hizo referencia a uno de los mensajes que cruzaron los rugbiers luego del brutal asesinato. “Siento que cada vez estamos cerca de la justicia, las pruebas son contundentes y creo que todos están implicados, espero que les den la pena máxima, destruyeron todo el cuerpo de mi hijo“, manifestó la mujer.

“He pasado una noche difícil porque no puedo sacar de mi mente la palabra ‘caducó’ y que festejarían con vinos y flores“, lamentó Graciela haciendo referencia a los mensajes que se enviaron los acusados al retirarse del local bailable de Villa Gesell. Al mismo tiempo la mujer añadió que no busca venganza, sino “justicia por Fernando porque esto no puede volver a pasar“.

Por otro lado, uno de los peritos que trabajan en la causa, manifestaron que se encontró ADN de Blas Cinalli en el cuerpo de Fernando. Explicaron que el meñique izquierdo de la víctima tenía ADN del rugbier y aclaró que se encontró también el de una persona más que no pudo establecer.