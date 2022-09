Grave accidente en avenida Juan Chelemín: hay varios heridos

Un colectivo de la empresa 25 de Agosto volcó con al menos 35 personas a bordo. Los heridos son trasladados al HSJB.

En lo que va del operativo, no se reportaron victimas fatales.

Un ómnibus de larga distancia, el cual trasladaba 35 personas, volcó esta mañana en la avenida Juan Chelemín.

Personal de la Policía de Catamarca y personal medico del SAME están asistiendo en este momento a las personas y trasladando a quienes presentan heridas al Hospital San Juan Bautista.

Aun se desconocen las razones del siniestro vial, el cual se esta investigando.

El jefe de policía de la provincia, el Comisario Ángel Agüero, en dialogo con la prensa dijo que el el colectivo partió alrededor de las 3 de la madrugada desde la localidad de Andalgala con 35 pasajeros . También expreso que por el momento no se registran victimas fatales pero si heridos con cortes.

Los mismo son trasladados al hospital San Juan Bautista y en el caso de los menores al Hospital del Niño Eva Perón.