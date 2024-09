Grave denuncia contra un abogado: “Te van a encontrar tirada en una zanja”

Se trata del letrado querellante que representa a la víctima en el juicio contra el intendente Elpidio Guaraz.

lunes, 16 de septiembre de 2024

Una grave denuncia se conoció en las últimas horas en contra de un reconocido abogado del foro local. Se trata del letrado Luis Muñoz y Pérez (40), quien paradójicamente representa a la víctima en el juicio que se está llevando adelante en contra del exintendente Elpidio Guaraz.

La expareja del jurista lo denunció por múltiples amenazas hacia su persona y la pequeña hija que ambos tienen en común. Este diario tuvo acceso a la presentación judicial de la víctima, donde relató los horrores que vivió mientras mantenían una relación de pareja.

Según la información proporcionada, no sería la primera vez que tiene una acusación en su contra. El abogado ya había sido denunciado en 2022 y 2023 por, aparentemente, malos tratos y omisión a pagar la cuota alimentaria de la hija que tiene junto a la denunciante. “Me decía que me iba a hacer caminar por los juzgados y me iba a hacer masticar tierra”, recordó, “solo por pedirle que fuera a mi casa a ver a nuestra hija”.

La situación fue escalando cada vez más, según la víctima, ya que luego de estos incidentes, la relación fue retomada pero, lejos de encaminarse por los carriles legales, la situación se habría tornado más insoportable, hasta que un mes después volvió a concluir.

El pasado 30 de mayo, una nueva denuncia se presentó en la Unidad Familiar y de Violencia de Género. En la ocasión, el letrado fue acusado, ya que nuevamente habría amenazado a la joven madre. El documento indica que Muñoz y Pérez, mientras ingería bebidas alcohólicas (cerveza) y manipulaba un cuchillo, le manifestó a su pareja, quien se encontraba en una habitación contigua junto a su hija, “ya voy a ir a jugar con ustedes”, mientras la apuntaba -con el arma blanca-, “sin hacer gesto alguno”.

Luego, el pasado 11 de junio pasado, minutos antes de la medianoche, ambos habrían mantenido una fuerte discusión, por lo que la expareja mencionó que el letrado la amenazó diciendo: “A vos te van a encontrar tirada en una zanja”.

Tras este episodio y con la relación finalizada, los mensajes subliminales y amenazas causaron gran temor en la víctima, más aún teniendo en cuenta que vienen de un abogado penalista. El pasado 1 de septiembre, mientras ambos se encontraban en el living del inmueble de la víctima, el letrado le habría manifestado: “Cuando se fueron a Tucumán por la recibida de tu hermano, iba a mandar para que les quemen la casa, pero Roxana (actual pareja) me dijo que no lo haga”, señaló.

Todo esto motivó a que la denunciante realice una nueva acusación por tercer año consecutivo, por temor a su vida y a la de su hija. Incluso mencionó que, si bien cuenta con un botón antipánico en su celular, siente mucho temor porque considera a su expareja como una “persona peligrosa, capaz de todo”.

Vale acotar que durante la semana, mientras se lleva adelante el juicio contra Guaraz, acusado de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, el abogado representante de la víctima había pedido tratar el tema con perspectiva de género. En este sentido, tras una rueda de prensa, el letrado solicitó evitar la revictimización de la denunciante.