Grave episodio de discriminación a una niña de 6 años en una Escuela de El Alto

Una directora y la maestra la habrían tratado de “mongólica” y “tonta”. Además, habría sufrido maltrato físico por parte de otros compañeros.

miércoles, 1 de noviembre de 2023

Esta mañana se dio a conocer un triste hecho de discriminación en la Escuela N° 270 de El Alto, donde una niña de 6 años que tiene trastornos fonológicos, fue tratada de “tonta y mongólica” por parte de algunos docentes y la directora; como así también habría sufrido algunos maltratos de otros compañeros.

En diálogo con ElEsquiú.com, María Ferreya, madre de la menor, contó que hoy tras dejar a la niña en la Escuela como todos los días, recibió el llamado de la directora de apellido Dupuy, quién le pidió que volviera para cuidar a la menor ya que el establecimiento “no podía hacerlo”. Sobre esto, María le contestó que por cuestiones laborales no podía volver a buscarla pero que se haría un tiempo y agregó que la directora le manifestó que si no asistía, la iba a denunciar por “abandono”.

Tras hacerse presente en la institución, María se reunió con Dupuy y la profesora de grado de la menor. En ese encuentro que mantuvieron, según lo explicado por la madre, la directora le comunicó que a la niña ya no la “aguantan” y la definieron como “muy problemática“. “Ninguna maestra la quiere atender a su hija“, fue lo que le expresó la directora.

“‘Esta chiquita es una ‘mongólica’ me dijo y la maestra le dijo que era ‘tonta’ por no saber escribir“, manifestó María sobre los insultos que recibió su hija. Cabe mencionar que este caso no sería la primera vez donde la nena es maltratada no solo por las autoridades, sino también por sus compañeros y algunos docentes. En su testimonio, la madre asegura que varias veces su hija regresó con moretones y también que era llamada “pobre” y “diabla” por parte de otros estudiantes. Sobre esto, María sostiene que dio aviso a los docentes del establecimientos de la situación pero que luego los mismos profesionales se “desentendían” de la acusación. “Uno de los maestros la tenía encerrada en el aula y no la dejaba salir a mi hija. Yo fui y vi como mi hija gritaba“, relató la mujer sobre un episodio que involucra a otro docente. “No me acuerdo de nada” le contestó la maestra de grado al ser consultada sobre esta situación.

Por otro lado, tras la reunión que mantuvo la mujer con los directivos de la Escuela, la madre asistió a una comisaría de la zona para presentar una denuncia por discriminación pero que no fue tomada. “No me quisieron tomar la denuncia porque dijeron que no era de amenaza de muerte” y sumó que solo le permitieron realizar una “exposición“. Sobre esto último, María explicó todo lo acontecido y tras salir de la dependencia policial, se dirigió al Juzgado donde le manifestaron que estaban al tanto de la situación y que iban a realizar “todo lo posible para que su hija esté bien y que siga en la Escuela“.

“Yo no quiero volver a la Escuela, quiero que me cambies. Mis compañeros y la seño me dicen tonta, me dicen que vaya a un especialista de la memoria y que hable bien“, le manifestó la menor a María.”Yo quiero que salga la directora de este establecimiento, no la quiero mandar más a mi hija“, finalizó la mujer.