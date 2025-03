Homenaje de ADEPA a Jorge Lanata

Del panel participaron profesionales de los medios que compartieron con él diferentes momentos de su carrera.

miércoles, 19 de marzo de 2025

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) realizó un emotivo homenaje a Jorge Lanata, que murió el 30 de diciembre a los 64 años. Del panel participaron profesionales de los medios que compartieron con él diferentes momentos de su carrera, quienes evocaron el impacto que tuvo el conductor en el periodismo argentino y su inconfundible estilo.



Los oradores invitados fueron Ricardo Ravanelli, Romina Manguel, Miguel Wiñazki y Luciana Geuna, con la coordinación de Ana Tronfi, secretaria general de ADEPA. La actividad se hizo en la segunda jornada de la Junta de directores de ADEPA.

Ricardo Ravanelli, exproductor general de Periodismo Para Todos, destacó la capacidad de Lanata para trascender los medios tradicionales: “Fue, ante todo, un provocador que marcó generaciones de periodistas. No solo informaba, sino que sabía cómo hacerlo captando la atención de la audiencia. Su legado está en los periodistas que formó y a quienes brindó una plataforma”.



Romina Manguel, quien compartió programas de radio y redacciones de medios impresos con Lanata, se refirió a su rigurosidad y a las enseñanzas que dejó: “Nos cuesta ubicarlo en el pasado. Hizo escuela y esa escuela tiene muchos discípulos. Creó un lenguaje propio. Yo pienso en modo Lanata. Era mucho más formal de lo que parecía y superriguroso: te obligaba a la rigurosidad absoluta”.



El escritor y periodista Miguel Wiñazki, se refirió “Estaba anclado en la curiosidad, lo que generaba un debate permanente. Su genialidad era un sobreesfuerzo. Sabía insultar sin ofender y también para ofender. No se conformaba con contar una historia, quería contarla con una perspectiva clara y sin concesiones”. Sobre su legado, afirmó: “Lanata es una escuela viviente. Si se abren las puertas de esa escuela es una decisión de la sociedad argentina”.



Por su parte Luciana Geuna, quien trabajó con Lanata en radio, televisión y medios gráficos, recordó su primer encuentro con él: “La mayor transgresión de mi vida fue aceptar ser productora de su programa, cuando tenía 25 años. Me sentó y me dijo: ‘Quiero que lo hagas vos’. Yo nunca había hecho radio y le dije que no sabía cómo hacerlo. Me respondió: ‘Pero lo vas a aprender’”. También destacó su mirada creativa: “La creación del diario Crítica fue el mayor aprendizaje de mi vida. Para él, crear era una permanencia. Si un informe no hacía el ruido que soñábamos, no le gustaba”.

Sobre su lado humano, Geuna agregó: “Lo recuerdo en su escritorio, donde iba permanentemente, y siempre había alguien que lo escuchaba. Su capacidad de escucha y su sensibilidad casi infantil eran parte de su esencia. Eso lo hacía un periodista distinto y, a la vez, alguien que padecía el mundo con intensidad».