Jalil: “Espero que el Gobierno Nacional entienda que no se pueden abandonar las obras en un 80%”

El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, dialogó con la prensa tras la presentación del Catálogo Digital de Productos Catamarqueños. Se mostró optimista, y dijo que en el segundo semestre la situación económica “va a repuntar”.

jueves, 18 de abril de 2024

Esta mañana, en un hotel céntrico se informó sobre el Catálogo Digital de Productos Catamarqueños el cual será es una vidriera para poder presentar productos locales en las principales cadenas de supermercados del país y del mundo. Al respecto de este acontecimiento, el mandatario provincial, Raúl Jalil, indicó que junto a empresarios viajaron a Copiapó, a Brasil, entre otros países, como a ferias de diferentes provincias de Argentina para exhibir y dar a conocer la producción local.

Luego, apuntó que “hay que ser optimistas, las crisis son para salir adelante por eso se debe trabajar en conjunto con el sector privado”. En este mismo orden de ideas, destacó un proyecto de olivos el cual está exportando a otros países, “esto es producto de las ferias” en donde participan los productores.

Sobre la situación económica actual, el gobernador volvió a remarcar que “espera que le vaya bien al Gobierno Nacional”. “Si le va bien al Gobierno Nacional nos va a ir bien a nosotros, no obstante, el lunes nos reunimos con todos los intendentes porque hay una importante caída de la recaudación, producto del parate de envío de algunos fondos nacionales, pero Catamarca está bien, hay que seguir apostando a la minería, veo que el turismo sigue creciendo”, apuntó.

Acto seguido, destacó que el Gobierno Provincial no paralizó la obra pública, “paramos algunas, pero la mayoría de las obras siguen en ejecución, los puentes de Santa María se siguen ejecutando con fondos provinciales”. “Estuve reunido con la CAF, que está invirtiendo en la Ruta 43, lo invité a Asinelli (vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica en CAF – Banco de desarrollo de América Latina) a venir para la inauguración tanto del puente que va a Fiambalá – Las Termas, como de la ruta que va hacia Antofagasta de la Sierra que estarán terminadas dentro de tres o cuatro meses”, resaltó.

Asimismo, Jalil detalló que de acuerdo a las negociaciones que se están llevando adelante con la CAF, el Banco de Desarrollo invertirá en tres obras de importancia para la provincia. Una de ellas, es la obra de cloacas de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú; asimismo, se firmó el convenio para ejecutar la obra de luz Santa María – Belén; y se están realizando las gestiones para la obra del Dique el Bolsón que va desde Quiroz a Recreo. “Soy optimista, hay que seguir trabajando, pero cuidando los gastos, desde los tres poderes y también los sindicatos, Catamarca tiene asegurado el pago de sueldos, ayer cerramos con los policías y luego tenemos que dialogar con los docentes”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que el intendente Saadi lleve a la justicia la deuda que tiene nación con el municipio capitalino por la obra pública, Jalil se limitó a decir que “en estos momentos se están realizando todo el trámite administrativo, nosotros ahora estamos en una etapa de negociaciones, y espero que el Gobierno Nacional entienda que no se pueden abandonar las obras en un 80%, y también tiene razón el intendente, pero tengo confianza que el país en el segundo semestre va a andar bien”.

Minería

Sobre la situación ocurrida en Peñas Negras con las comunidades, Jalil indicó que la orden fue emitida por la Justicia, y que mañana se reúne con los caciques. “Nosotros como gobernadores no estamos en condiciones de decir no voy a hacer minería, o no voy hacer turismo, etc. Todo con control social, ambiental y económico, porque no podemos dejar ningún sector de la economía fuera de la matriz productiva de los catamarqueños”, destacó.