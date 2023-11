La batalla de Gonzalo, un niño con fibrosis quística: 2 millones al mes y la urgencia de respuestas

Gonzalo Albarracín, un pequeño de 8 años diagnosticado con fibrosis quística, no puede seguir su tratamiento debido al elevado costo de la medicación.

6 de noviembre de 2023

La familia necesita dos millones de pesos mensuales para adquirir las pastillas esenciales que no reciben de manera constante por parte de Dipromesi. La madre de Gonzalo, Anabel, hace un llamado urgente para garantizar la salud de su hijo.

Anabel, en diálogo con la prensa, expresó su preocupación: “Me entregaron una sola vez en abril y de ahí no me entregaron más, en julio, la tía, presentó los otros pedidos y no le entregaron más, es costoso, tenemos que tener más de dos millones de pesos para comprar la medicación y no se puede”.

Además, destacó la importancia de la medicación para la calidad de vida de su hijo, ya que Gonzalo necesita tomar 20 pastillas al día. “El no puede cortar con la toma, uno solo cortó porque no le pude comprar, al otro se lo fueron dando en Córdoba los médicos y así, no la pude dejar de tomar porque eso es la garantía de que él tenga una mejor calidad de vida”.

Con respecto a los tramites, señaló que “Para hacer la compra te pasan del lunes al viernes, del viernes al lunes y así nos tienen con vueltas. Son varias las pastillas que toma no es una sola”

La medicación es vital para su bienestar y salud, por ello la madre de Gonzalo busca desesperadamente una respuesta de Dipromesi para asegurar que su hijo pueda recibir el tratamiento que necesita.