Lemoine quiere ser la nueva vocera presidencial

domingo, 30 de marzo de 2025

Manuel Adorni, el vocero presidencial, encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Su postulación, que muchos sospechan testimonial, generó polémica y algunos de sus adversarios, como Paula Oliivetto (Coalición Cívica) y hasta Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria) señalaron que no es posible que el portavoz haga campaña mientras ocupa un cargo público.

Es así que luego que se conociera esta particular situación un cibernauta escribió: “Ahora que Adorni va a ser legislador en CABA necesitamos nuevo vocero. Yo pondría a Lilia Lemoine. ¿Bancan chat?”. Y poco después la rubia legisladora libertaria respondió «Si algún día Adorni no puede ir yo lo cubro», aunque admitió luego, tal vez para que el vocero no se enoje, que «pero son zapatos demasiado grandes para llenar para mí”.

Por su parte, Lilia ya conoce lo que es estar en ese lugar, porque en julio del 2024, aprovechando que el vocero faltaba ese día, la diputada libertaria subió al atril utilizado por el portavoz de Casa Rosada y ironizó: “En vista que el vocero Manuel Adorni hoy faltó a su trabajo, quiero informarles que voy a estar serruchándole el piso para ser la nueva vocera presidencial”.

Sin embargo, todo el mundo tomó la actitud de Lemoine como una broma, se sabe que le encanta provocar con sus declaraciones, pero luego de los nuevos posteos, muchos se preguntan si más allá de las bromas, Lilia está interesada en ocupar el puesto del economista si este finalmente debe marchar a la Legislatura. Se sabe que la última palabra no la tendrán ni ella ni Adorni, sino Karina Milei, justamente la impulsora del vocero como primer candidato a legislador porteño.

Por otro lado, la diputada nacional de la Coalición Cívica pidió la renuncia del vocero presidencial con un posteo titulado: «Adorni renuncia»: «La Coalición Cívica le exige a Manuel Adorni que renuncie a su cargo de vocero presidencial, en el momento en que acepte la candidatura para las elecciones del próximo 18 de mayo».

Para la legisladora, “el Gobierno Nacional está acostumbrado a confundir lo público con lo privado, lo estatal con lo partidario. Es por esto que no puede el Candidato de La Libertad Avanza hacer campaña desde un atril de la Casa Rosada»

Adorni no respondió las críticas de Olivetto y se limitó a señalar «agradezco enormemente al Presidente Javier Milei por confiar en mí. Voy a representar las ideas de la libertad en la Ciudad de Buenos Aires, donde pasaremos la motosierra por un Estado gigante devolviéndole a los porteños lo que es de ellos”. Una historia que continuará.