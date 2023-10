“Locomotora” Oliveras de visita en Catamarca apoyó a Bullrich y apuntó contra Javier Milei

La deportista visitó la provincia y sostuvo que la única que puede cambiar el país es la candidata de JxC. Además, criticó a Javier Milei y pidió que “no se crean el personaje”.

martes, 17 de octubre de 2023

Este martes, Alejandra “Locomotora” Oliveras, estuvo de visita en nuestra provincia para apoyar la candidatura de Patricia Bullrich a la presidencia. La boxeadora se encuentra recorriendo el país de cara a lo que serán las elecciones del domingo próximo donde el país elegirá nuevo presidente.

En diálogo con El Esquiú Play, Oliveras destacó Catamarca y manifestó que recibió “mucho cariño“. Entrando en el arco político, se refirió a Bullrich como la única persona “que puede cambiar esta realidad“. “Laburamos como animales y no progresamos, no podemos seguir así“, expresó la deportista.

Recordando el trabajo como ministra de Seguridad que tuvo la candidata de JxC durante el gobierno de Mauricio Macri, Alejandra sostuvo que metió presos a “miles” de delincuentes “que después los largaron en pandemia y volvieron a matar y a violar“. “La vemos laburar (a Bullrich), por eso la elijo y por eso la apoyo“, expresó.

Por otro lado y refiriéndose al referente libertario Javier Milei, Alejandra remarca que habla al “pedo” y sostiene que “no se puede dolarizar”. “No veamos un ojitos claros de traje con un librito en la mano que dice ´viva la libertad carajo´“. “Él es parte de la casta, no podes decir sos un hijo de p… si vos estas adentro de ese círculo“, apuntó sobre Milei. “¿Qué hizo por Argentina? Nada. ¿Cuántas leyes metió en el Congreso? No se crean el personaje, investiguen, somos inteligentes los seres humanos“, replicó.

“Yo quiero llenar de deporte todo el país gratis. Que los chicos vayan a la escuela y de ahí a entrenar. Vamos a tener mas Messis, más Locomotora, más Nalbandian, Meolans, más Tévez“, sostuvo Oliveras.