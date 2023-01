Los padres de los Pertossi evitaron pedir perdón por el crimen de Fernando: “Mis hijos no son asesinos”

Mauro Pertossi calificó el ataque al estudiante de Derecho como una “desgracia”.

martes, 17 de enero de 2023

Mauro Pertossi, el padre de Ciro y Luciano Pertossi, dos de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, dijo este martes que sus hijos “no son asesinos” y que lo que pasó es “tremendo” y “una desgracia”.

El hombre fue el primer familiar de los rugbiers en hablar en la decimosegunda audiencia del juicio, en Dolores. En ese marco, se refirió al impacto que el asesinato del estudiante de Derecho tuvo en su vida y contó que “lo echaron porque era muy mediático el caso”.

“Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida y llega esto, y no sé qué pensar. Mis hijos no son asesinos, son chicos, son adolescentes, no puedo creer de lo se los está acusando”, dijo Mauro Pertossi frente al Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, al declarar como testigo.

El hombre, que es también el tío de Lucas Pertossi y padrino de Blas Cinalli, otros dos imputados, dijo que “recibió amenazas” y se quebró al recordar como “Después de 25 años de trabajo lo desligaron“ y hoy “no consigue trabajo”. “El sostén de la familia es mi esposa”, añadió.

Ante las preguntas del abogado defensor Hugo Tomei, contó cuales eran las ocupaciones de sus hijos. “Luciano había terminado el secundario. Ciro había empezado el CBC para la carrera de Arquitectura. No nos alcanzaba el dinero para ayudarlos para irse de vacaciones y, entonces, hicieron changuitas”, indicó.

En el banco de los acusados, Luciano y Ciro Pertossi lloraban al escucharlo. Tras declarar, se sentó junto a su esposa, María Cinalli, y quedaron sentados cabeza con cabeza, con los ojos llorosos.

Este martes también declararon Eduardo Benicelli, el papá de Matías, y Alejandra Guillén, la mamá de Enzo Comelli.

“Hoy estamos acosados, le han querido pegar a mi señora y a mi hija”, sostuvo Benicelli. “En mi trabajo la gente dejó de venir, fueron tres años de mucho dolor”, añadió el hombre que tiene un taller de chapa y pintura.

Además, Benicelli precisó: “No hay un día que no me levante con insultos, pero tengo algo muy claro, el dolor no se cura con dolor”.

“Es terrible lo que pasó, es un dolor terrible para todos”, declaró. Guillen dijo por su parte que lo que viven “es una agonía constante” y no pueden salir a la calle.