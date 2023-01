Madre solicita ayuda para que su hijo pueda ser tratado en otra provincia

Eduardo Paz necesita de una neurorehabilitación por lo que debería tratarse en Córdoba o Buenos Aires.

martes, 10 de enero de 2023

Eduardo Paz tiene 31 años y hace cuatro años sufrió un accidente de moto y parte de su rehabilitación la realizó en el centro del hospital San Juan Bautista, pero ante los constantes paros la rehabilitación no avanzó por lo que su familia está pidiendo ayuda para poder trasladarlo a Córdoba o Buenos Aires ya que un especialista de la provincia les recomendó una neurorehabilitación.

Al respecto, Beatriz Amaya madre de Eduardo, en diálogo con El Esquiú comentó que “nosotros lo llevábamos al centro de rehabilitación del hospital San Juan, pero bueno a raíz de que mucho tiempo la salud estuvo de paro, que sabemos que no es culpa de los médicos, dejaron de atenderlo y eso fue contraproducente para él porque en vez de mejorar queda parado y no avanza”.

“Luego yo lo llevaba en forma particular para no tenerlo quieto porque ya lleva mucho tiempo, hace cuatro años que tuvo el accidente en moto, si mejoró él para lo que estaba cuando lo sacamos del hospital. Según los médicos a él le dio un ACV a raíz del golpe y la parte izquierda todavía no la recupera”, detalló.

En esa línea, agregó que “el convulsionaba, pero después de un año del accidente le sacaron los anticonvulsivos, en el mes de agosto del año pasado empiezo a ver algo raro en él, se olvidaba de las cosas, repetía las cosas, veía movimientos raros involuntarios en su cabeza e hice una consulta en forma particular con el doctor Tapia y me dijo que eran convulsiones y le mandó a hacer un electroencefalograma y ahí se veía que tenía pequeñas convulsiones, lo medicó y el 26 de diciembre lo volví a llevar para que le haga el encefalograma de control y él sigue convulsionando”.

“No son convulsiones severas, pero si se pone muy nervioso le tiembla mucho la cabeza, la mano, no puede manipular ningún objeto y el especialista me dijo que tiene un 17% de posibilidad de caminar ya que pasó mucho desde el accidente y me dijo que necesita una neurorehabilitación y me dijeron que no la hace acá por lo que necesitamos llevarlo a Córdoba y a Buenos Aires para lo cual sea adonde consigamos turno vamos a necesitar de ayuda porque no tenemos donde quedarnos nosotros”, señaló.

Por su parte, su hermana Alejandra dijo que “mi hermo tuvo el accidente hace cuatro años, él venía bien con la recuperación y un día mi mamá empezó a notar que se le movía mucho la mano, la cabeza con movimientos involuntarios y ahí mi madre lo lleva a un médico de un sanatorio privado y ahí le hicieron el encefalograma y nos enteramos que el tiene convulsiones”.

“Entonces por eso pedimos colaboración para poder llevarlo a Córdoba o Buenos Aires para pdoer hacerse una neurorehabilitación”, expresó.

Para quienes quieran colaborar lo puede hacer al CBU 0110466430046607897479, Alias alex.dulci.lauty.

La cuenta figura a nombre de Paz Elena Alejandra.