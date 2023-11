Massa de cara al domingo: “El voto joven es súper importante en términos de participación electoral”

El ministro de Economía cerró su campaña junto a estudiantes en un Colegio de la Ciudad de Buenos Aires.

viernes, 17 de noviembre de 2023

Sergio Massa cerró campaña y ahora espera por el balotaje del domingo. El candidato de Unión por la Patria estuvo junto a jóvenes estudiantes del Colegio Pellegrini, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Apuntando directamente al apoyo por parte del electorado joven, el ministro de Economía expresó: “Que este sea nuestro cierre de campaña representa el país que queremos. Vengo a decirles que vamos a defender y mejorar la educación pública, inclusiva y gratuita”.

Al canto de “el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”, Massa continuó con su discurso y se refirió indirectamente a una de las propuestas de su oponente, Javier Milei. “No hay mayor libertad que ustedes puedan elegir donde estudian y no tengan que andar mandando un voucher o un cheque para ver si pueden estudiar”, remarcó.

“El voto joven es súper importante en términos de participación electoral y de definición del proceso electoral”, sostuvo en relación a los estudiantes que lo acompañaban en el patio del establecimiento. En ese sentido, el candidato oficialista habló sobre una “igualdad” y expresó su deseo de un país con “mismas oportunidades“. “Construir un país con igualdad de oportunidades es pensar que el hijo de un albañil tenga la misma oportunidad que cualquier otro de ser presidente”.

“Parte de la decadencia de la Argentina tiene que ver con esa idea de destruir al otro, llevárselo por delante y faltarle el respeto. Una sociedad, para construirse con valores, tiene que respetar reglas. La regla más importante es el respeto por el otro. Si los demás no lo quieren ejercer, nosotros tenemos que ser la expresión de la mayoría argentina”, indicó en otro tramo.

Por último, Massa le pidió a los jóvenes que “no pierdan la convicción sea cuál sea el resultado del domingo” y que “cuando vean que no cumplo con algo de lo que dijimos, me lo griten y me lo hagan saber“.