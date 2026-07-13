Motociclista de 33 años perdió la vida tras derrapar y chocar

Marino Ernesto Ramos (33) perdió la vida en el acto tras las graves lesiones sufridas por el impacto

13/7/2026

Un grave siniestro vial ocurrido en la mañana de ayer en la ciudad de Belén dejó como saldo un motociclista de 33 años fallecido en el acto tras perder el control de su rodado e impactar violentamente contra una columna del alumbrado público, en un sector periférico de la cabecera departamental.

Según informaron fuentes policiales, la tragedia vial ocurrió alrededor de las 6.15 de la madrugada, cuando efectivos de la Comisaría Departamental Belén fueron alertados sobre un grave accidente de tránsito en la avenida Bicentenario sin número, en las inmediaciones del barrio Independencia.

Al arribar de urgencia al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida del conductor tendido sobre la calzada, a pocos metros del rodado menor.

Las mismas fuentes confirmaron que la víctima fatal fue identificada por las autoridades judiciales como Marino Ernesto Ramos, de 33 años, quien al momento del hecho conducía a bordo de una motocicleta Mondial de 150 cc. de cilindrada.

Aparentemente, por causas que la investigación judicial intenta determinar, Ramos perdió por completo el dominio de la motocicleta y chocó de lleno contra el poste de alumbrado de madera, sufriendo politraumatismos y lesiones craneales gravísimas que le provocaron la muerte en el acto.

Por último, en el lugar de los hechos, ante la confirmación del deceso por parte del personal de salud local, los policías procedieron a realizar un cerco perimetral para preservar la escena del siniestro vial fatal.

Finalmente, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial en turno, peritos de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia viajaron a la localidad para llevar a cabo los trabajos de campo técnicos y las pericias accidentológicas de rigor, buscando esclarecer si en el hecho existió la participación de un tercero o si se trató de una mala maniobra del propio conductor. Tras las actuaciones, el cuerpo fue entregado a sus familiares para la correspondiente sepultura.

Fiambalá

Por otro lado, antenoche a las 20.40, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría de Fiambalá se hicieron presentes en la calle Diego Carrizo de Frites S/N°, de esa localidad del Departamento Tinogasta, donde se produjo un siniestro vial.

En el lugar, Gabriel Alcides Quiroga (27), conducía una motocicleta Yamaha 125 cc., de color gris, y por razones que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica.

A raíz del siniestro, el ocupante del rodado sufrió lesiones y fue asistido por facultativos médicos del Hospital Zonal, por lo que finalmente los policías labraron las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial.