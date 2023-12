Muia: “Tendremos un año 2024 espectacular”

martes, 5 de diciembre de 2023

El presidente de la Unión Industrial Catamarca (UICa), Carlos Muia, hizo un análisis de la situación económica y productiva del próximo año a raíz del nuevo cambio de Gobierno. En ese sentido, destacó que Catamarca jugará un rol preponderante por el avance de la producción de litio.

En diálogo con Radio El Esquiú 95.3 Muia realizó una comparación de la situación industrial actual y lo que podría ocurrir el próximo año con la reactivación de la producción.

“Venimos de una situación bastante critica, con falta de insumos, con problemas para importar, con problemas para para pagarles a nuestros proveedores en el exterior, con inconvenientes para conseguir los repuestos de una máquina. No podemos importar porque no tenemos habilitados ni el permiso, ni el pago a nuestros proveedores. Todo viene por la falta de dólares que existe en actual Gobierno”, comenzó reflexionando el referente de los industriales locales.



Luego añadió, sobre el desarrollo industrial del próximo año que “a mi entender vamos a tener un año 2024 espectacular”, para destacar de esta manera las oportunidades económicas que se avecinan. “Se espera una excelente cosecha que tiene que ver con el campo que es un motor de la economía, se espera buena producción de energía en el complejo Vaca Muerta, petróleo, gas, avanzan las exportaciones de litio donde nuestra provincia juega u rol preponderante, entones están dadas las condiciones como para que las exportaciones de nuestro país sean interesantes y contribuya a lograr un equilibrio en superávit comercial”, resaltó.

No obstante, sobre las políticas económicas que tome el Gobierno de Milei, dijo que “habrá que esperar”. “Con respecto al nuevo Gobierno habrá que esperar, porque hasta ahora poco y nada se sabe, tenemos que esperar que arranquen y que tengan una visión favorable al sostenimiento y desarrollo de los puestos de trabajo que tienen nuestras industrias, nuestras PyMEs y garantizar de alguna manera el trabajo argentino. No tenemos una actitud prebendaria, no queremos que nos regalen nada, pero tampoco se puede dejar el mercado absolutamente abierto para las importaciones porque existen países que tienen regímenes de trabajo distinto al nuestro. Lo que no se debe hacer es generar situaciones que rompan el esfuerzo de los empresarios para generar trabajo en el país”, apuntó.