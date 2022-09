Niños con diarreas virales en Catamarca: “Es esperable para la época del año”

Desde Vigilancia Epidemiológica Provincial, explicaron que se trata del Rotavirus. Se transmite por la mala higienización de las manos.

15 de septiembre de 2022

Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento de casos de gastroenteritis y diarrea (principalmente en niños). Desde el canal televisivo TVEO, entrevistaron a la referente provincial de Vigilancia Epidemiológica, Verónica Di Giovanni para que brinde un poco más de información sobre el fenómeno.

“Lo que estamos identificando en la unidad Centinela de Diarrea es un virus que se llama Rotavirus, que no se transmite por el agua, se transmite por las manos, sobre todo es por vía fecal-oral. Por ejemplo, cuando yo cambio un pañal o voy al baño y no me lavé bien las manos, luego voy y toco otra persona o un alimento”, comentó Di Giovanni entorno al contagio de la patología.

Dentro de las principales sospechas de los vecinos era el estado del agua que consumían de la canilla, pero la especialista, rápidamente lo descartó durante la entrevista: “El agua de red es agua potable. Esto significa que está controlada y vigilada, por lo que es importante llevar tranquilidad: es imposible que el problema sea por el agua de red”, indicó.

“A partir de la semana epidemiológica 34 observamos un aumento en los casos de gastroenteritis, cosa que es habitual dentro de esta época del año. (…) Este año que estamos teniendo diarreas de tipo virales que han aumentado la cantidad de casos, pero dentro de lo que sería esperable para la época del año”, explicó la profesional.

La referente provincial de Vigilancia Epidemiológica insta a lavarse muy bien las manos y los alimentos que consumimos. Por otro lado insiste en la hidratación de los más pequeños de la familia, ya que son los más propensos a sufrir deshidratación.