Victoria Villarruel volvió a referirse al aborto en el país por medio de un posteo.

sábado, 23 de marzo de 2024

Desde su postulación a la presidencia y vice respectivamente, tanto Javier Milei como Victoria Villarruel se han mostrado en contra del aborto en el país. La Ley Nº 27.610 que entró en vigencia en enero de 2021, fue centro de críticas del electorado que en reiteradas ocasiones manifestó su deseo de volver a hablar sobre la norma mencionada.

En ese contexto, fue la compañera de fórmula del presidente la que quedó en la polémica (nuevamente) tras un posteo realizado en sus redes sociales en estas últimas horas.

Con la frase, “nunca el aborto será un derecho. Argentina siempre debe ser tierra de Vida. #marchadelavida“, Villarruel mostró una placa donde presenta los casos de aborto realizados hasta enero de este año. Según publicó la vicepresidenta, hubo 245 mil abortos registrados lo que equivale, según el posteo, a un número superior a la población de Tierra del Fuego (190.641).

El posteo de Villarruel.

La publicación, que lleva más de media hora en su cuenta personal de Instagram, recibió varios comentarios donde se divide entre el rechazo y el apoyo por parte de los usuarios.

“En esta no te apoyo, la maternidad será deseada o no será“, escribe una usuaria que recibió gran cantidad de “me gusta” al igual que varios comentarios. Otro de los comentarios que marca una división de opiniones, es el de un usuario que redacta: “Si ustedes durante este gobierno derogan la ley del aborto, se coronarán como el mejor gobierno de la historia“.

Previo al balotaje que lo terminó coronando a Milei como presidente de la Nación, Villarruel también quedó en el ojo de la tormenta por sus críticas la ley que permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Aquella vez, la vicepresidenta declaró: “Nosotros somos los dos provida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto“.

“También debo decirte algo: me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumento serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la Ley en 2020. Creo que este es un tema que tiene una urgencia que no es inminente considerando que la economía está totalmente desorbitada y eso nos lleva a que no podés hacer absolutamente nada desde lo económico y además no tenés seguridad“, agregó en declaraciones con TN.