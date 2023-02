Pidió ibuprofeno para su hijo con fiebre, y le vendieron viagra: El nene quedó internado

viernes, 3 de febrero de 2023

Un dramático hecho ocurrió días atrás en el barrio bonaerense de Ramos Mejía. Un hombre denunció que fue a una farmacia a comprar un analgésico para bajarle la fiebre a su hijo, pero, en vez del ibuprofeno que buscaba le vendieron viagra. El pequeño luego de ingerir la pastilla, vomitó y terminó internado en observación.

Eduardo Padilla, un hombre de 33 años oriundo de Venezuela, pero que reside en la Argentina desde hace cinco años, relató que el lunes pasado fue a la farmacia Triunvirato, ubicada en la calle Medrano al 800, en busca de un medicamento para su hijo, de 7 años, que estaba con fiebre.

Según denunció, al ingresar al comercio de Ramos Mejía le pidió un “ibuprofeno masticable para niños” a la empleada. Sin embargo, la farmacéutica le dio unas pastillas y le dijo: “Son estas, son iguales. Tienen sabor a menta o a frutilla”, destacó.

Sin percatarse de que se trataba del medicamento de disfunción eréctil compró dos blisters de tres pastillas, las cuales pagó unos 600 pesos. Al llegar a su casa, le dio una de las pastillas a su hijo y volvió a darle otra cerca de las 22.30hs, según declaró ante la policía.

Minutos después de haber ingerido la segunda pastilla, el nene le avisó que tenía dolor de cabeza, se puso rojo y comenzó a vomitar. El hombre y a su pareja se preocuparon y, ante esto, decidieron verificar en Google el nombre del fármaco que había ingerido el menor. Al googlear “Viripotens-M-50 Sildenafil sabor frutilla”, se dieron cuenta que se trataba de una pastilla para la disfunción eréctil.

Tras verificar que su hijo estaba en riesgo, lo llevaron de urgencia a la clínica Trinidad, donde el pequeño quedó observación hasta el martes por la tarde, cuando le dieron el alta. En tanto, una vez que su hijo estaba mejor, Padilla regresó a la farmacia y filmó su reclamo ante la vendedora que lo había atendido.

“Ayer yo vine a comprar pastillas masticables para niños y mira lo que me vendieron. ¿Sabés lo que es esto? Una pastilla para la disfunción eréctil. Le di dos pastillas de estas a mi hijo ayer y lo tengo en el hospital”, relató el sujeto, mostrándole el ticket de compra, e insistió: “¿Te das cuenta que pueden haber matado a una persona y ni se enteran? Por negligencia”.

Por su parte, la mujer que lo atendió se excusó diciéndole que él no había aclarado que quería un medicamente pediátrico. “Me dijiste pastillas masticables pero no me dijiste para niños”, señaló la vendedora, que aclaró que pensó que el hombre le había pedido “en clave” una pastilla para la disfunción eréctil, algo que debe venderse bajo receta.

“Sí, te dije que el niño tenía fiebre, si eran esas. Te pregunté qué componente tenían. ‘Sí, son estas’, me dijiste. Y aún así, no siendo para niños, no deberías haberme vendido esto porque yo no te pedí Viagra. Pudiste haber matado a mi hijo, ¿Entendés la gravedad del asunto?”, le respondió el hombre.

Tras confrontar a la vendedora, el hombre hizo una denuncia contra el comercio en la Comisaría 2° de Ramos Mejía. “Ahora estamos esperando que avance la investigación”, sentenció el hombre en una nota con Canal 13.