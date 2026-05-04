Quedaron definidos los cruces de octavos: Boca Juniors enfrenta a Huracán

La AFA confirmó los duelos del Torneo Apertura. También se destacan Talleres vs Belgrano y otros cruces clave.

domingo, 3 de mayo de 2026

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los cruces de los octavos de final del Torneo Apertura, que se disputarán a partido único y con definición por penales en caso de empate.

Uno de los encuentros más destacados será el que protagonizarán Boca Juniors y Huracán en La Bombonera, en busca de un lugar en los cuartos de final.

Además, habrá clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, en otro de los duelos fuertes de la instancia.

También quedaron definidos los siguientes cruces: Estudiantes de La Plata vs Racing Club, Independiente vs Rosario Central, Argentinos Juniors vs Lanús y Gimnasia y Esgrima La Plata vs Vélez Sarsfield.

En tanto, aún restan definirse dos cruces, ya que esperan rival equipos como River Plate, San Lorenzo, Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata.

El certamen ya dejó varios eliminados, entre ellos Barracas Central, Tigre, Sarmiento, Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi, Estudiantes de Río Cuarto, Riestra, Newell’s, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia de Mendoza, Platense e Instituto de Córdoba.

La etapa definitoria comienza a tomar forma con cruces de alto voltaje y clásicos que prometen emoción en la lucha por el título.

Puede haber pequeñas variaciones según los resultados que faltan.