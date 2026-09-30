¿Robo o justicia por mano propia? El caso que genera un fuerte interrogante

29/9/2026

Franco Ceballos fue indagado ayer por la fiscal González Pinto, acusado de haber ingresado el viernes de la semana pasada a una distribuidora ubicada en calle Rojas al 500 y de haber sustraído una importante suma de dinero.

Según denunció el propietario, el faltante ascendería a 48 millones de pesos. Sin embargo, durante su declaración, Ceballos habría asegurado que tomó alrededor de 3 millones de pesos. En un allanamiento realizado en la vivienda de su novia fueron encontrados y secuestrados 2 millones de pesos.

Pero detrás de la acusación por robo aparece un dato que podría cambiar la mirada sobre el caso. Según trascendió, Ceballos había sido empleado de la distribuidora y habría sido despedido sin recibir, de acuerdo con su versión, un dinero que consideraba que se le adeudaba.

En ese contexto, una de las hipótesis que deberá ser investigada es que el acusado habría tomado el dinero como una forma de cobrarse por sus propios medios aquello que entendía que le correspondía. Una situación que vuelve a poner sobre la mesa el concepto de “justicia por mano propia”.

El mismo viernes, luego de advertir el faltante, el propietario habría ido a buscar a Ceballos y le habría reclamado que devolviera el dinero. Horas más tarde, realizó la denuncia en la Unidad Judicial N° 1.

Ahora la Justicia deberá determinar qué ocurrió, cuánto dinero fue realmente sustraído y cuál fue el motivo que llevó a Ceballos a retirar la plata.

Mientras la investigación avanza bajo la figura de un presunto robo, la versión del detenido abre un debate que excede el expediente: ¿qué sucede cuando alguien, convencido de que le deben algo, decide cobrárselo por su propia cuenta?

La respuesta deberá surgir de las pruebas y del proceso judicial. Por ahora, la Justicia busca determinar si detrás de este millonario faltante hubo simplemente un robo o una disputa laboral que terminó derivando en una decisión tomada fuera de los canales legales.